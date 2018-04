Lega Nord Sansepolcro | ' Sui fitofarmaci la maggioranza fa spalluccia per gli

Como - offese alla Lega Nord : Salvini porta don Alberto in tribunale : «Se sono stato un buon cristiano me lo dirà il Padre Eterno e non il tribunale. Non riesco a capire quale sia l'accusa, comunque se mi verrà richiesto mi presenterò in udienza». Don Alberto Vigorelli, ...

Bologna - diffamò la famiglia Cucchi : condannato parlamentare della Lega Nord : Decreto penale contro Gianni Tonelli, segretario del sindacato di polizia Sap. Che replica: "Non mi faccio intimidire"

La paura delle 'invasioni' fa risorgere la Lega nei distretti industriali del nord : I risultati della Lega nelle ultime quattro elezioni politiche evidenziano un clamoroso andamento a montagne russe ben visibile su base nazionale, ma che appare ancora più nitido nel cuore del mondo ...

Sondaggi politici elettorali : Lega Nord stacca PD - vola il M5S : L’istituto di ricerche IPSOS ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. Il quadro è mutato rispetto ai risultati delle scorse elezioni, con un avvicendamento alle spalle del Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico, infatti, si è visto superare da Lega Nord, che ha addirittura allungato nel corso delle ultime settimane. La crescita sembra destinata a continuare, così come sembra non volersi arrestare l’incremento dei grillini. Di seguito vi ...

Sondaggi politici elettorali : boom del M5S - Lega Nord sopravanza PD : A meno di un mese dalle elezioni politiche, lo scenario è ulteriormente cambiato tra i partiti. La crisi del PD non sembra voler cessare, neppure dopo le dimissioni di Matteo Renzi. Ad approfittare di questa situazione è Lega Nord, che ha messo la freccia ed ha compiuto il sorpasso. La manovra era nell’aria, ma in pochi si attendevano accadesse in poco tempo. A confermare tutto questo è Index Research con i Sondaggi politici effettuati nel corso ...

Elezioni Lega Nord - Bergesio confermato al Senato : fuori Broglio : Dopo ore di incertezze e di errori che si sono rincorsi per tutta la giornata di venerdì, Giorgio Maria Bergesio è confermato Senatore della Lega. La Corte d'Appello di Torino, che si è riunita sabato ...

Lega - anche i Giovani Padani voltano le spalle al Nord : si cambia nome. E Salvini lancia il congresso contro i “gufi da salotto” : Mentre Salvini si gode il successo elettorale e coltiva ambizioni governative, in casa Lega fa ancora discutere la perdita di identità: “Nei prossimi giorni il nome del movimento Giovani Padani sarà cambiato in Lega Giovani“. A spiegarlo è il coordinatore federale del Mgp Andrea Crippa – 31 anni e un biglietto per Roma staccato nel collegio uninominale di Bollate – in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. ...

DeLegazione nordcoreana arrivata a PyeongChang : Gli atleti e i delegati nordcoreani sono arrivati in Corea del Sud a due giorni dal'inizio dei Giochi Paralimpici Invernali di PyeongChang. La Delegazione è composta da due atleti che saranno ...

Elezioni : Toni Iwobi (Lega Nord) - dalla Nigeria al Senato : Le Elezioni del 4 marzo hanno visto trionfare Movimento 5 Stelle e Lega Nord. E proprio della Lega è il primo Senatore di colore della Repubblica Italiana: Toni Iwobi. Non ci sarebbe da stupirsi più di tanto se non fosse che, nell'immaginario collettivo, il partito di Matteo Salvini è quello meno predisposto ad un'apertura verso gli immigrati. dalla Nigeria al Senato Nato in Nigeria 62 anni fa, Toni Iwobi, dopo la laurea in informatica ottenuta ...

Elezioni - le manovre di M5s e Lega Nord per avere per avere il sostegno del Pd. E Salvini : “Raccoglieremo forze a sinistra” : Mentre l’Italia senza maggioranza attende la prima mossa di qualcuno e guarda con speranza a quello che deciderà il Capo dello Stato Sergio Mattarella, iniziano le manovre di Lega Nord e Movimento 5 stelle per corteggiare i voti del Partito democratico e avere i numeri in Parlamento per una maggioranza credibile. La condizione per tutti, Carroccio e grillini, sembra essere quella delle dimissioni di Matteo Renzi. Eventualità per nulla ...