Lega e M5S volano nei sondaggi | Salvini cannibalizza il bacino elettorale di Forza Italia

Governo - tra Pd e M5S riparte il dialogo. Orlando : 'Di Maio rinunci alla Lega e discutiamo' : Non c'è una proposta politica da parte loro, c'è solo la volontà di andare al Governo. Salvini è stato più onesto e ha detto che c'è troppa distanza tra Lega e Pd. Il tema nostro non è pregiudiziale. ...

Martina - accordo M5s-Lega e il governo? : ANSA, - ROMA, 11 APR - "Salvini e Di Maio comunicano su carta intestata comune Lega e 5 Stelle l'accordo spartitorio dell'ennesima poltrona: quella della presidenza della Commissione speciale alla ...

M5s - Di Battista : 'Berlusconi male assoluto - ostacolo a Legalità' : "Io considero da 25 anni Berlusconi e ancor di più il "berlusconismo" con tutte le sue manifestazioni successive , il renzismo ne è una delle tante, il male assoluto del nostro Paese. Perché fino a ...

Elezioni - Ghisleri (Euromedia Research) : “A un mese dal voto crescono Lega e M5s - lo confermano i sondaggi” : In colLegamento con gli studi de L’aria che tira (su La7), sondaggista di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ha illustrato gli ultimi sondaggi sul consenso degli italiani, a un mese dal voto del 4 marzo L'articolo Elezioni, Ghisleri (Euromedia Research): “A un mese dal voto crescono Lega e M5s, lo confermano i sondaggi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Commissione speciale - accordo Lega-M5S : 15.32 accordo Lega-M5S per la presidenza della Commissione speciale della Camera per i provvedimenti urgenti, tra cui il Def. "Di Maio e Salvini si sono sentiti al telefono e con spirito di collaborazione, per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno concordato di votare domani alla presidenza della Commissione speciale il deputato della Lega Molteni". Lo rende noto l'ufficio stampa della Lega.

Pd - oltre 400 donne a vertici partito : “Trattative di soli uomini. Non ci fidiamo più di voi. M5s - Lega e Fi più rosa di noi” : Un appello di oltre 400 donne del Pd al vertice del partito (“sempre più chiuso” e trincerato “dietro trattative di soli uomini”) per tornare a essere protagoniste. A promuoverlo è Francesca Puglisi, già presidente della commissione contro il Femminicidio del Senato, ma soprattutto ex componente della segreteria Renzi con deLega alla scuola. documento, oltre a dire che non ci si può più fidare del gruppo dirigente, e a ...

Governo - l’ipotesi Di Maio+Salvini. Lega e M5S possono allearsi? : Rebus Governo. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella, giovedì e venerdì, non si vede ancora luce per la formazione del Governo. Proseguono le schermaglie politiche. E il “gioco” delle ipotesi sulle soluzioni per dare vita a un esecutivo. Il nodo restano i numeri. Nessuno ha una maggioranza parlamentare: per certi versi, con la nuova legge elettorale con cui si è votato, sostanzialmente ...

Alla Camera si rinnova l'asse Lega-M5s. La delusione di Boccia : Roma. L'ufficialità arriverà solo domani. Ma già da ieri, la certezza c'è: la presidenza della commissione speciale della Camera andrà a Giancarlo Giorgetti, o comunque a un esponente della Lega. L'...

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s per evitare Elezioni : salgono quote alleanza Pd-Di Maio : SONDAGGI Elettorali POLITICI: nuovo Governo o Elezioni? I partiti si preparano: M5s al 35%, Salvini al 20%, crollo Pd e Berlusconi. Provvedimenti da adottare? Vitalizi, Flat tax e..(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:20:00 GMT)

Vincenzo Scotti - parla il papà dei ministri grillini : 'M5s-Lega non si può fare' : Quanto a me, non potrò mai diventare grillino, non rientra quindi nel novero delle cose sensate: provengo da un altro mondo'. Eppure in tanti dicono che M5S è la nuova Dc 'Un' altra bufala. ...

Governo - Salvini : "Ci andiamo da soli". Orlando : "M5S vuole dialogo? Rinunci alla Lega" : Via ai veti incrociati in attesa delle consultazioni di domani L'INTERVISTA / Toninelli: "Premier terzo non ha senso" CONSULTAZIONI / Orari e calendario Governo 2018, italiani stanchi dello stallo. E ...

Sondaggio Pagnoncelli - per il 48% la Lega di Matteo Salvini dovrebbe scaricare Silvio Berlusconi e andare col M5s : A dettare la linea a Matteo Salvini ci pensa un Sondaggio di Ipsos, l'istituto di Nando Pagnoncelli , proposto nel corso dell'ultima puntata di DiMartedì di Giovanni Floris . In questi giorni ...

Nuove consultazioni - ma l'incarico è lontano. M5S e Lega : serve tempo : Al via il secondo giro di consultazioni: si riparte domani e venerdì, ma stavolta il Quirinale ha deciso di convocare prima i partiti e poi le alte cariche dello Stato. Una mossa destinata -...

Commissione speciale : asse M5S-Lega regge? : L'Aula della Camera ha approvato ieri l'istituzione di una Commissione speciale che avrà il compito principale di esaminare il Def e diversi provvedimenti urgenti, ma non la legge elettorale. La Commissione sarà composta da 40 parlamentari così ripartiti: 15 membri al Movimento 5 Stelle, alla Lega 8, al Pd 7, a Fi 7, a Fdi 2, al Misto 1, così come a LeU. I nomi dei componenti non si conoscono e dovranno essere presentati entro le ore 16 di ...