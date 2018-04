L' economia mondiale secondo Xi Jinping

JP Morgan : in arrivo la peggior minaccia per l'economia mondiale : ... presidente di JPMorgan Chase International non ha dubbi e dichiara "Penso che oggi l'aumento delle tariffe commerciali fra Usa e Cina sia il più grande pericolo per l'economia mondiale". ...

Ocse : nel 2018 Pil mondiale in crescita Usa e Germania spingono l'economia : Un intero paragrafo dell'Outlook, infine è dedicato alla riforma fiscale Trump, approvata a fine 2017, e al suo impatto sull'economia statunitense e su quella dei Paesi confinanti , Canada e Messico, ...

L'impatto della discriminazione di genere sull'economia mondiale - : Se ancora ci fosse qualche scettico, la presa di posizione della Banca mondiale dovrebbe spazzare via qualsiasi dubbio: meno diritti hanno le donne, più l' economia va male. Uno studio pubblicato nella giornata di giovedì 29 marzo ha infatti confermato che l' assenza di leggi che difendono le donne da molestie e soprusi sul lavoro finiscono non solo per ...

Giornata Mondiale dell'Acqua Legambiente e Altreconomia presentano il dossier : "Acque in bottiglia. Un'anomalia tutta italiana" : ... 206 litri annui, , che fanno dell'Italia il primo Paese in Europa e il secondo nel mondo , dietro solo al Messico, per consumo di acqua imbottigliata, stando a i dati forniti da Censis. A riportare ...

Che impatto avrà sull'economia mondiale il protezionismo di Trump? - : Questo rallenterà indubbiamente il processo di globalizzazione nel mondo e causerà fenomeni di stagnazione nell'economia. Non vorrei che gli eventi si sviluppassero in questo modo. Ma se l'...

Web ed economia mondiale - chi sono i ‘temibili 5’? : Flaminio de Castelmur per @Spazioeconomia Se intendiamo l’economia mondiale e internet come il centro del mondo, 5 società ne sono diventate in breve tempo le imperatrici. Parliamo di Amazon, Google, Facebook, Microsoft e Apple, in vario modo connesse con la rete e regine del business mondiale in senso stretto. Questa loro posizione deriva innanzitutto dai grandissimi numeri che ne compongono i bilanci, nei quali, per esempio, Apple espone ...