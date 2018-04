optimaitalia

: Le tappe di Festival Show 2018, da luglio a settembre con finalissima a Trieste - OptiMagazine : Le tappe di Festival Show 2018, da luglio a settembre con finalissima a Trieste - modaemode : #Tezenis #festival #portogallo #Spagna #Belgio #California #donna #lingerie #intimo #moda #style #fashion… - Carpigiani1946 : Continuano le tappe di #GelatoFestivalChallenge! Ieri eravamo a #Torino da OVENS srl con 24 partecipanti. Chi di lo… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Sono state comunicate ledi, la tournée organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, al via il prossimo 8al Prato della Valle di Padova.La seconda tappa della tournée itinerante estiva si terrà il 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia). A seguire, verrà coinvolta la città di Bibione (Venezia), il 9 agosto in Piazzale Zenith. Il 21 agosto sarà la volta della Beach Arena a Lignano Sabbiadoro (Udine) e, per finire, il 1°, ladiè attesa in Piazza Unità d’Italia a.La tappa conclusiva di, dopo 4 anni consecutivi all'Arena di Verona con un successo sempre crescente, si sposta a, dove approda per la prima volta. La location scelta è quella di Piazza Unità d'Italia.«Siamo orgogliosi del percorso fatto con l'Amministrazione comunale diche ha creduto ...