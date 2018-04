Le proteste e la fuga dei rifugiati dal Cpr di Potenza Il sindaco all' HuffPost

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Nella notte tra lunedì e martedì, dopo lee l'avvio dello sciopero della fame, ventidue migranti sono scappati. Chiunque sia entrato in quella struttura concorda su un punto: la situazione è, a dir poco, precaria. Nel valutare le condizioni di vita dei migranti ospitati nel centro permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, a, anche le distanze politiche sembrano in parte sfumare, e capita che, alla prova dei fatti, da schieramenti lontani arrivino osservazioni simili.Il neoeletto senatore leghista Pasquale Pepe e l'europarlamentare di "L'Altra Europa con Tsipras", Eleonora Forenza, hanno visitato il centro, aperto a gennaio scorso alla periferia del comune della provincia diin una struttura confiscata alla criminalità organizzata, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra. Certo, poi, Pepe auspica "l'espulsione immediata ...