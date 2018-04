Le parole di Papa Francesco sul battesimo

“Fabrizio Corona? Non lo voglio più”. La decisione choc. Dopo anni di ‘vita insieme’ - ecco l’annuncio che lascia senza parole. Un altro boccone amaro per l’ex re dei paparazzi : “Corona? Non lo voglio più. Fabrizio è un personaggio anche quando si pente, non c’è niente di autentico in lui”. Non è un bel periodo per l’ex re dei paparazzi, che si trova in una delicata posizione costantemente monitorata dalla magistratura di sorveglianza, visto che è in affidamento terapeutico dal 21 febbraio scorso, quando ha potuto lasciare il carcere di San Vittore. Un paio di giorni fa il fotografo è ...

Le parole del papa sull’inferno - oltre le smentite del Vaticano : Il papa avrebbe detto a Eugenio Scalfari che non esiste l’inferno. La sala stampa del Vaticano ha smentito. Ma quelle parole non sono così lontane dalle idee di Francesco. Leggi

Le parole di papa Francesco nella domenica di Pasqua : Il discorso di papa Francesco ai fedeli che hanno affollato piazza san Pietro nella domenica di Pasqua.Continua a leggere

Ma l’inferno esiste o no? Scalfari e le parole attribuite al Papa - verità o giusta polemica? #pontifex #papafrancesco : Che Papa Francesco fosse fuori dalle righe si era capito sin dall’inizio, ma tanto da sconvolgere le credenze su Inferno e Paradiso forse non ce lo aspettavamo e infatti non è proprio andata così. Stiamo parlando della polemica nata dopo che Eugenio Scalfari ha attribuito a Papa Francesco determinate espressioni in riferimento all’inferno, uscite fuori però durante un incontro privato in prossimità della Pasqua, come ha tenuto a ...

“Devo operarmi - è vero”. L’annuncio di Papa Francesco che ha sorpreso i fedeli. Le parole del pontefice : ecco perché dovrà sottoporsi all’intervento : Le condizioni di salute di Papa Francesco erano state oggetto di discussione tanto sui social quanto sui quotidiani nel corso degli scorsi mesi. C’è chi aveva visto della stanchezza nelle ultime uscite pubbliche del pontefice e chi, preoccupato, si era chiesto se non ci fosse qualcosa di più. Indiscrezioni, queste ultime, sempre smentite dalla chiesa, anche se ora è arrivata la conferma che Bergoglio dovrà sottoporsi a ...

Papa Francesco - Vaticano smentisce ancora Scalfari : “Nessuna intervista - non sono le parole del Santo Padre” : Il Vaticano smentisce Eugenio Scalfari. “Il Santo Padre Francesco – afferma un comunicato della sala stampa della Santa Sede – ha ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano La Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista. Quanto riferito dall’autore nell’articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal Papa. ...

“Maestra - sai che papà…”. E lei lo contatta subito. Una volta svelato quel segreto che il piccolo non riusciva più a nascondere - la vita della sua famiglia cambia di colpo : “Non ci sono parole per ringraziarla” : Storie uniche. Talmente speciali e commoventi che, purtroppo, se ne sentono poche. Ma quando si avvera ‘il miracolo’ non si può fare a meno di renderle note, perché è sempre emozionante scoprire che, di colpo, certe vite possono virare verso la felicità. E la gratitudine incondizionate, perché di questo si tratta. Un asilo, un piccolo alunno, Camden, 4 anni, e un’insegnante, Nancy Bleuer. Tutto ha inizio quando la ...

PAPA/ parole usate come armi : Francesco dice no - con un occhio a Viganò… - : Nell'omelia di ieri PAPA Francesco ha rivolto Parole durissime ai calunniatori e a chi manipola la realtà. Sullo sfondo la vicenda di mons. Viganò.

PAPA/ parole usate come armi : Francesco dice no (con un occhio a Viganò…) : Nell'omelia di ieri PAPA Francesco ha rivolto Parole durissime ai calunniatori e a chi manipola la realtà. Sullo sfondo ancora la vicenda di mons. Dario Viganò. MAURO LEONARDI(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 06:08:00 GMT)VIGANO' DIMESSO/ Per la censura a Ratzinger, ma Francesco ha un altro obiettivo..., di N. BertiPASQUA/ La volpe e il mistero di un pugno di giornate "sante", di M. Pozza

“Scusate non ce la faccio”. Il pianto in diretta di Fabio Volo. Le sue lacrime che spezzano il cuore di ognuno di noi : un momento toccante e unico mentre legge quelle parole incredibile pensando al papà. Il video : C’è un momento, nella vita di un figlio, in cui arriva l’ora di salutare un genitore. ‘Il ciclo della vita’ lo chiamano eppure, ogni volta, in ogni famiglia, in ogni persona, il dolore è enorme, incolmabile. I più anziani raccontano che solo la perdita di un figlio non è umanamente tollerabile, ma la morte di un padre, o di una madre, beh quella sì, si supera. Chi lo afferma deve averli senza dubbio provati entrambi queste terribili lutti ...

“Come può averlo fatto”? Le parole che incastrano Sergio Papa del duplice omicidio di Cison : A pronunciare quelle parola sono stati i genitori dell'indagato, che nel frattempo è in stato di fermo in carcere e continua a professarsi innocente.Continua a leggere

Scoppia la polemica : vietate parole come 'mamma - papà - marito - moglie'. : La compagnia aerea australiana Quantas ha adottato un linguaggio 'gender-neutral', cioè un tipo di linguaggio che esclude parole come 'mamma, papà, moglie, marito' e tutte quelle considerate 'sessiste'...

Scoppia la polemica : vietate parole come 'mamma - papà - marito - moglie'. : La compagnia aerea australiana Quantas ha adottato un linguaggio 'gender-neutral', cioè un tipo di linguaggio che esclude parole come 'mamma, papà, moglie, marito' e tutte quelle considerate 'sessiste'. Il linguaggio 'gender-neutral' adottato dalla 'Qantas' Proprio oggi, 13 marzo 2018, si diffonde sempre di più la notizia della decisione particolare adottata in Australia dalla compagnia aerea in questione, la Qantas. Cosa è successo? Ai ...

Pippo Baudo : «Che conforto le parole del Papa sui divorziati come me» : Fin da subito ha dato un connotato ben preciso alla sua missione: è il Papa dei poveri, che viaggia soprattutto nelle zone più calde del mondo e che spende grandi energie per imporre la rettitudine ...