Le donne del Pd in rivolta contro Martina | Partito troppo maschilista

400 donne Pd scrivono ai vertici del partito : "Non ci fidiamo più di voi" : Gruppo dirigente "sempre più chiuso" e trincerato "dietro trattative di soli uomini", scrivono 460 Dem in un appello promosso da Francesca Puglisi. Il paradosso: nei 100 punti di programma temi controversi mutuati dalla destra

Rivolta delle donne Pd - in 400 scrivono ai vertici : 'Non ci fidiamo più di voi' : ... ispirata a merito, competenze e rappresentatività politica territoriale, piuttosto che a logiche di fedeltà politica. Ferma restando la necessità di rilanciare la Conferenza delle Democratiche, da ...

Pd - la rivolta delle donne contro Matteo Renzi : 'Ci escludete'. Le 400 guidate da Francesca Puglisi : Un nuovo caso nel Pd, un appello di oltre 400 donne democratiche ai vertici del partito, bollato come 'sempre più chiuso e trincerato dietro trattative di soli uomini'. Un appello per chiedere che le ...

La rivolta di 400 donne Pd contro i vertici del partito : "Non ci fidiamo più di voi" : Un appello di oltre 400 donne Dem al vertice del partito ("sempre più chiuso" e trincerato "dietro trattative di soli uomini") per tornare a essere protagoniste. A promuoverlo è Francesca Puglisi, già presidente della Commissione contro il Femminicidio del Senato. Nel documento, oltre a dire che non ci si può più fidare del gruppo dirigente, si chiede che "le Regioni a guida PD introducano la doppia preferenza ...

Italia-Paesi Bassi : ambasciata italiana ospita convegno su ruolo delle donne per l'innovazione : ... in aggiunta ad autorevoli rappresentanti del mondo diplomatico, imprenditoriale e governativo, tra cui la segretaria generale del ministero dell'Istruzione e della scienza, Marjan Hammersma. , segue,...

Uomini e donne/ Giordano lascia oppure no? Le parole di Nilufar dopo la delusione (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Nicolò Brigante, la scelta per i due tronisti è imminente? Caos in studio e uscite di scena importanti(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:05:00 GMT)

Uomini e donne - Nicolò deluso da Nilufar : uno strano messaggio : Uomini e Donne, Nilufar pensa ancora a Giordano? Nicolò Ferrari deluso Grazie all’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne abbiamo scoperto che Giordano Mazzocchi ha deciso di non tornare in studio. La tronista Nilufar Addati ne è rimasta senza dubbio un po’ dispiaciuta. Lei non è andata a riprenderlo, ma ero convinta che […] L'articolo Uomini e Donne, Nicolò deluso da Nilufar: uno strano messaggio proviene da ...

Saranno le donne ad accompagnare nel 2020 Parma a diventare Capitale della cultura. : Ogni anno sono impegnati in una media di circa 20 spettacoli tra nuove produzioni e riprese, per un totale di 200 rappresentazioni. Così come è donna chi coordina il lavoro del Teatro delle ...

Priyanka Chopra da Quantico ai diritti delle donne : “Ho perso un ruolo per il colore della mia pelle” : Priyanka Chopra è una star in India. Con oltre 50 film all'attivo e la corona di Miss Mondo in testa, la bella attrice sicuramente non ha bisogno di presentazione così come ormai non serve più farlo nemmeno in Occidente. Quantico l'ha catapultata subito sulla cresta dell'onda e il suo volto (e il suo corpo) sono ormai tra quelli famosi della tv e del cinema americano, ma qualcosa ancora non torna e la Chopra sa bene che dovrà sudare un po' in ...

Cuneo. Panchina Rossa in ricordo delle donne che non ci sono più : Sabato 14 aprile cerimonia di inaugurazione della Panchina adottata dalla Società San Vincenzo de Paoli e dalla Parrocchia del Sacro

Pensioni anticipate - Armiliato (CODS) : riconoscere il lavoro delle donne Video : Arriva una nuova presa di posizione dalla fondatrice del CODS Orietta Armiliato in merito alla necessita' di ampliare il perimetro dell'accesso al pensionamento anticipato. La legge di bilancio 2018 ha ampliato, anche se non esaustivamente, il novero di quelli che sono considerati lavori gravosi/usuranti, aggiungendo ulteriori mestieri alla lista pre-esistente e consentendo così, agli appartenenti a quelle fattispecie di lavoratori, il ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e donne del 10/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con l’esterna di Luigi che chiede alla redazione di rivedere Sara. Lui ribadisce il fatto che è lì solo per lei, che con Sissy c’è stata solo amicizia e che tutto quello che vuole è lei. Tra i due gli atteggiamenti sono affettuosi e arriva un tenero bacio. Tornati in studio Lorenzo chiede di uscire un attimo. Non si capisce se si è allontanato giusto un secondo o meno. Sara, vista la situazione, esce ...

Tra le giornaliste curde che sfidano il regime turco : «Erdogan non spegnerà la voce delle donne» : «Lei ci chiede se abbiamo paura? Certo, ce l’abbiamo tutte quante. Ma ci fa molta più paura non poter continuare a scrivere quello che vediamo». Sono giovani e da sei anni hanno sfidato prima il crescente autoritarismo e poi il regime del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dando vita a un’agenzia di stampa composta solo da donne: circa 30 giornaliste, in maggioranza curde. Trattano soprattutto temi riguardanti la violenza domestica, la ...

Claudia Cardinale : "Alain Delon? Sul set uomini e donne facevano la fila per fare sesso con lui. E quella volta che io e la Bardot ci siamo azzuffate" : Ha 80 anni Claudia Cardinale, ma una bellezza ancora intatta. Festeggia questo traguardo a Napoli, nella città dell'unico uomo che abbia mai amato Pasquale Squitieri. E racconta a Il Mattino:"La bellezza? Me ne frego. Non mi ha mai interessata. Mai ho pensato di essere bella".Corteggiata, ammirata, ma nel suo cuore solo un uomo."Squitieri era colto, intelligente e un po' pazzo. Aveva molte donne, ma quando lo scelsi, sparirono".Sulla sua ...