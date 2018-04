Le convocate per il secondo appuntamento con #ragazzeintiro | lunedì 16 aprile a Verona

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : le convocate dell’Italia per il collegiale. Spiccano Lara Mori ed Elisa Meneghini : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha convocato un collegiale in preparazione al Trofeo di Jesolo che si disputerà nel weekend del 14-15 aprile. L’Italia sarà impegnata nella grande Classica della Polvere di Magnesio giunta alla sua undicesima edizione e sfiderà le migliori Nazionali del Pianeta (USA, Russia, Cina, Romania, Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Canada). Le ...

Softball : le convocate dell’Italia per le European Pro Series 2018 : Tutto pronto per le WBSC European Pro Series di Softball che vedranno impegnata la nazionale italiana: le azzurre affronteranno le USSSA Pride. Ha diramato oggi le convocazioni per l’evento il CT Enrico Obletter: poche variazioni rispetto alla recente Asia Pacific Cup. Da segnalare però il ritorno in azzurro di Valeria Bortolomai. Andiamo a scoprire tutte le ...

Calcio femminile - Laura Fusetti sostituisce Vitale : le convocate dell’Italia per le sfide a Romania e Belgio : Domani la Nazionale Italiana di Calcio femminile partirà alla volta di Vadul Iui Voda dove il 6 aprile affronterà la Moldavia in un match di qualificazione ai Mondiali 2019. Le azzurre sono obbligate a vincere per poi presentarsi nel migliore dei modi alla sfida decisiva contro il Belgio (10 aprile a Ferrara). Il CT Milena Bertolini ha dovuto operare un cambio dell’ultimo minuto nelle sue convocazioni: Francesca Vitale è indisponibile ...

Volley femminile - le convocate dell’Italia per le partite estive : rosa di 28 azzurre verso Nations League e Mondiali : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha svelato la rosa con la quale parteciperà alle competizioni estive tra cui spiccano la Nations League (cinque turni di partite, dal 15 maggio al 14 giugno con possibile Final Six dal 27 giugno al 1° luglio) e i Mondiali in Giappone (30 settembre – 21 ottobre). Il coach marchigiano ha selezionato una lista allargata di 28 atlete che saranno divise in due gruppi: Nazionale ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Tre novità rispetto all’Europa Cup : Appena mandata in archivio l’Europa Cup, la nazionale di Pallanuoto femminile inizia a lavorare per l’Europeo di Barcellona: sono 16 le azzurre chiamate per il collegiale che si terrà al Centro Federale di Ostia da domenica 8 a martedì 10. Tre giorni di test fisici e medici dai quali sono dispensate le atlete di Padova e Milano, impegnate mercoledì 11 nell’anticipo di Serie A1 disposto dopo la qualificazione della formazione ...

Under 19 - 20 azzurrine convocate per fase elite europeo Uefa : Dopo la qualificazione alle rispettive Fasi Finali Uefa Euro ottenuta dalle Nazionali Under 19 e 17 maschili e dalla Under 17 Femminile, è la volta della Nazionale Under 19 Femminile che dal 2 all’8 aprile in Scozia andrà alla conquista di uno dei sette pass validi per l’accesso alla fase finale in programma dal 18 al 30 luglio in Svizzera (si qualificano solo le prime classificate dei 7 gironi). L’obiettivo è ripetere il ...

Ciclismo : ecco le squadre convocate dalla Sangemini Mg.Kvis Olmo Vega per i prossimi appuntamenti : Svelate le squadre della Sangemini Mg.Kvis Olmo Vega per il Gran Premio Adria Mobil, Giro del Belvedere e Giro del Belvedere, corse in programma l'1 e il 2 aprile Intenso il programma della ...

Nazionale donne - 23 convocate per Moldova e Belgio : Dopo aver raggiunto per la prima volta nella sua storia la finale della ‘Cyprus Cup’ e aver guadagnato due posizioni nel ranking Fifa salendo al 15° posto, la Nazionale femminile è pronta a rituffarsi nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo con l’obiettivo di conquistare il pass per Francia 2019 a quasi vent’anni di distanza dall’ultima partecipazione alla fase finale di un Mondiale. Il ct Milena Bertolini ha ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia per le sfide a Moldavia e Belgio : Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte a continuare il proprio percorso verso la rassegna iridata. In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e ...

Under 23 femminile - 24 convocate per torneo ‘La Manga’ : Dopo l’Under 19, anche la Nazionale Under 23 femminile sarà impegnata dal 5 al 9 aprile nel torneo di ‘La Manga’ (Spagna). Sono 24 le Azzurrine convocate e per tre di loro (Belloni, Rognoni e Zazzera) è la prima chiamata con l’Under 23. La Nazionale si radunerà domenica 1° aprile al Mancini Park Hotel di Roma e martedì 3 partirà alla volta della Spagna per poi esordire nel torneo giovedì 5 aprile (ore 12) con le pari età ...

Hockey prato - le convocate dell’Italia per il raduno di Eindhoven : 22 azzurre verso i Mondiali : Roberto Carca, CT della Nazionale Italiana di Hockey prato femminile, ha convocato 22 atlete in vista del raduno che si svolgerà a Eindhoven (Paesi Bassi) dal 28 marzo al 1° aprile. Le azzurre si alleneranno in mattinata e in serata disputeranno tre partite contro squadre di club locali. Questo collegiale è importante per preparare al meglio i Mondiali che si disputeranno quest’estate. Questo il commento del nostro allenatore: “Dobbiamo ...