Le casse bluetooth Ikea che ti monti da solo

(Di mercoledì 11 aprile 2018) A meno di sei mesi dall’accordo con Sonos per il salto nel mondo dell’audio, previsto nel 2019,comincia a tastare il terreno lanciando le sue primeper ascoltare la musica attraverso uno smartphone o un altro dispositivo connesso. Si chiamano Eneby e sono disponibili in due versioni: una più piccola di 20×20 cm che costa 49,99 euro, e una più grande da 30×30 cm che costa invece 89,99 euro. Lehanno il design minimalista svedese con una sola manopola che serve per alzare o abbassare il volume e una funzione di spegnimento automatico per risparmiare energia quando non sono in uso. Il modello più piccolo è pensato per essere portatile visto che ha una maniglia – da montare a parte, per rimanere nella più classica tradizione di– e una batteria con 10 ore di autonomia; quello più grande può essere montato a muro o inserito in uno scaffale di ...