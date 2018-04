“Le bugie hanno le gambe corte…” Heather Parisi ‘smascherata’ dalla figlia Succede dopo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 aprile 2018) “Questi professori, quasi tutti,un comportamento aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi. Soprattutto quando si tocca l’argomento fisico, è orribile. Nessuno nella mia vita mi ha trattata come io ho visto sabato scorso. Non esiste un comportamento del genere nei confronti dei ragazzi. A me così non piace!”. È iniziata così, con questo sfogo social, l’avventura diad Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla fase serale che vede in commissione anche la ballerina e volto storico della tv negli Ottanta., che nel programma di Maria partecipa in qualità di giurata esterna, non ha gradito i commenti di Alessandra Celentano sul fisico di una delle ballerine, Lauren, giudicata in sovrappeso e così, il giorno successivo, sui suoi canali social ha espresso il suo disappunto, pur non citando ...