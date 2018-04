Le banche ed il conto della crisi

Mazzata europea : i miliardi pubblici per salvare le banche venete nel conto del nostro debito : Verdetto di Eurostat: 'ha avuto un impatto negativo sul deficit per quattro miliardi e settecento milioni e sul debito , pari a undici miliardi e duecento milioni'. La conseguenza è che torna a ...

Amazon in trattative con banche inclusa JP Morgan per creare conto corrente : Amazon è in trattative con alcune grandi banche, inclusa JP Morgan Chase, per dar vita a conti correnti che il gigante dell'e-commerce potrebbe decidere di offrire ai suoi clienti. E' quanto riportato ...