Lazio | Zingaretti presenta i 10 punti del programma | prende forma l’asse Pd-M5s che

Regione Lazio - Barillari : “M5s apre a tutti - tra noi e Zingaretti accordo che funziona” : “Abbiamo sotterrato l’ascia di guerra della campagna elettorale. C’è in ballo il futuro del nostro Paese. Stiamo aprendo a tutti, vediamo chi ci sta su questi punti e su questo siamo disposti a sederci al tavolo della discussione”. Davide Barillari, consigliere del M5S in Regione Lazio, replica l’apertura nei confronti del Partito Democratico firmata a livello nazionale dal capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. ...

Lazio - Zingaretti vara patto con M5s e FI nella prima seduta. Centrodestra a pezzi. E Franceschini si prende il Pd romano : L’operazione larghe intese di Nicola Zingaretti va in porto. Alla prima seduta del Consiglio regionale del Lazio, i voti del Partito Democratico risultano decisivi per eleggere due vicepresidenti d’Aula espressione dei due partiti d’opposizione che hanno assicurato una linea di credito al governatore: Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Non solo. Le assegnazioni dei nuovi incarichi mettono in luce l’accresciuta forza di Dario Franceschini nel Pd ...

Regione Lazio - Zingaretti chiude l’accordo con M5s e Forza Italia : fiducia a tempo per un anno. Ma verifica tra 6 mesi : Un periodo di prova di un anno, con verifica semestrale. È a tempo la fiducia che il Movimento 5 Stelle in primis e Forza Italia a ruota si apprestano ad assegnare a Nicola Zingaretti e alla sua non-maggioranza di centrosinistra. Questo il risultato delle consultazioni che, nelle ultime 48 ore, il neo rieletto presidente della Regione Lazio ha portato a termine con i leader delle opposizioni. Zingaretti ha incassato anche l’indisponibilità di ...

Regione Lazio - strappo di Leu : 'Non entriamo in giunta - Zingaretti ci ha ignorati' : 'Liberi e uguali del Lazio ritiene che non ci siano le condizioni politiche per la partecipazione alla giunta regionale'. Così in una nota i coordinatori di LeU Lazio Angelo Fredda e Piero Latino. '...

Lazio - la coalizione di Zingaretti già litiga : LeU minaccia di uscire dalla maggioranza : Nemmeno il tempo di (ri)accomodarsi negli uffici via Rosa Raimondi Garibaldi, che il “modello Lazio” di Nicola Zingaretti già vacilla. E chi l’avrebbe mai detto, visto il risultato del 4 marzo. Poco c’entra, infatti, l’inedita non-maggioranza in Consiglio regionale che impone al governatore di lottare 25 contro 26. A sbattere i piedi stavolta è Liberi e Uguali, l’alleato chiave della campagna elettorale che aveva diversificato nettamente ...

Si rompe l'intesa tra LeU e Zingaretti nel Lazio : La fumata nera nell'accordo su un nome unitario da proporre al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per completare l'ultima casella della giunta con la delega al Lavoro. E' stato questo il motivo della rottura tra Leu e il governatore Pd, sancita con un comunicato in cui i vertici laziali di Liberi e Uguali sostengono che "non ci sono le condizioni politiche per la partecipazione alla giunta regionale".In sostanza, a Zingaretti ...

Regione Lazio. Zingaretti vara la giunta : Due conferme e sette esordienti, quattro donne e cinque uomini. Età media degli assessori, 46 anni. Nicola Zingaretti ha varato la giunta del mandato bis dopo... L'articolo Regione Lazio. Zingaretti vara la giunta proviene da Roma Daily News.

Lazio - ecco la giunta Zingaretti c'è Bonaccorsi - Leu non decide : Nicola Zingaretti ha varato la giunta, con tre giorni di anticipo rispetto ai piani. Il vice sarà Massimiliano Smeriglio (Formazione). Al Bilancio è stata confermata Alessandra Sartore....

Lazio : nasce nuova giunta Zingaretti : ANSA, - ROMA, 23 MAR - nuova giunta per il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: 9 persone più il governatore, che tiene per sé Cultura, Sport e Giovani. Ci sarà un assessore di LeU al ...

Lazio - dopo Raggi anche Lombardi apre a Zingaretti : prove d’intesa nella Regione laboratorio del “compromesso” M5s – Pd : prove d’intesa nel Lazio fra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. Tentativi di “convergenza” e “collaborazione” che potrebbero diventare il laboratorio per un accordo anche in Parlamento. dopo l’apertura del consigliere uscente Devid Porrello e la visita “programmatica” di Nicola Zingaretti in Campidoglio, il nuovo passo in direzione del disgelo lo compie Roberta Lombardi, candidata pentastellata sconfitta proprio dal neo rieletto ...

Lazio; Pirozzi : “Zingaretti si dimetta e si torni a votare” : Lazio; Pirozzi: “Zingaretti si dimetta e si torni a votare. Io non mi ricandido, spero faccia lo stesso anche Parisi: se perdesse per la terza... L'articolo Lazio; Pirozzi: “Zingaretti si dimetta e si torni a votare” proviene da Roma Daily News.

Pd - il disgelo con Raggi e la convergenza con il M5s. Così Zingaretti può fare del Lazio il laboratorio politico nazionale : Parola d’ordine: convergenza. “Tematica” e “politica”, a detta dei protagonisti. La mossa? Un serrato tentativo di disgelo con il Movimento 5 stelle e il recupero di un centrosinistra romano logorato dalle divisioni interne. L’obiettivo finale: costruire un “blocco Roma” in grado di sostenere la scalata alla segreteria nazionale del Pd. Purché si vada a congresso non prima di un anno. E, ovviamente, blindare la propria non-maggioranza in ...