Lazio | Milinkovic riprende la mira per il derby

Udinese-Lazio : Leiva - l'uomo dell'ordine - Milinkovic troppo sufficiente : La squadra legittima nella ripresa la preziosa vittoria dopo un avvio in salita. Su tutti Leiva, bene Anderson, Luiz Felipe e ilsolito Immobile. Bastos, che dormita sul gol friulano! STRAKOSHA 6 Sulla ...

Lazio-Salisburgo - le pagelle : Leiva caterpillar - Milinkovic senza squilli : STRAKOSHA 6 Non dà sempre la sensazione di massima sicurezza, ma non commette errori particolari. LUIZ FELIPE 6,5 Applicato e puntuale negli anticipi, gioca senza fronzoli una gara di buoni contenuti, ...

LIVE Lazio-Salisburgo - Quarti Europa League 2018 in DIRETTA : 1-1 - Milinkovic-Savic si divora il gol del raddoppio - finisce il primo tempo : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Salisburgo, match d’andata dei Quarti di finale di Europa League allo stadio Olimpico di Roma. La formazione di Simone Inzaghi è l’ultima italiana in corsa per il successo finale. Fino ad ora, il percorso in Europa dell’Aquila è stato decisamente positivo: prima nel girone di qualificazione davanti al Nizza di Mario Balotelli e vittorie contro Steaua Bucarest e Dinamo Kiev nei sedicesimi ...

Diretta / Lazio Salisburgo (risultato live 1-1) streaming video e tv : Milinkovic spreca da due passi! : Diretta Lazio Salisburgo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’andata dei quarti di Europa League all’Olimpico (oggi 5 aprile)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 21:44:00 GMT)

LIVE Lazio-Salisburgo - risultato in tempo reale : Milinkovic ostacola Immobile al tiro : ... chi non sarà allo stadio o davanti alla tv potrà seguire con SuperNews LIVE Lazio-Salisburgo , con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale del match in diretta . LIVE Lazio-...

Lazio-Salisburgo - probabili formazioni e ultimissime : riecco Milinkovic. Dentro Luis Alberto - fuori Felipe Anderson : Lazio-Salisburgo, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il match di Europa League tra Lazio e Salisburgo, valido per l’andata dei quarti di finale. Simone Inzaghi si affiderà ai titolarissimi. Spazio al 3-5-1-1 con Basta preferito a Marusic sulla destra. Sulla trequarti spazio per Luis Alberto dal 1′. Panchina per Feliper Anderson e Nani. Infine, […] L'articolo Lazio-Salisburgo, probabili formazioni e ...

Milinkovic tra Europa League e mercato : 'Sto bene alla Lazio' : ROMA - Non solo Champions League , che nei quarti di finale ha dato in sorte a Juventus e Roma le durissime sfide con Real Madrid e Barcellona . C'è anche la Lazio a rappresentare l'Italia fuori dai ...

Lazio-Salisburgo - le probabili formazioni : torna Milinkovic-Savic - ballottaggio Luis Alberto-Felipe Anderson : La Lazio va a caccia dell'Europa. È tempo di Europa League per la squadra di Simone Inzaghi, che, nel match di andata dei quarti di finale , in campo giovedì alle 21.00 all'Olimpico, ndr, , dovrà ...

Lazio - Inzaghi ritrova in Europa il suo 'sergente' Milinkovic : Ristabilito, tonico e carico come una molla per il rush finale. Che poi siano le ultime partite con la maglia della Lazio si vedrà. Sergej Milinkovic-Savic a questo non ci pensa affatto, almeno lui ...

Lazio - c'è il Salisburgo : recuperano Radu e Lulic - Milinkovic titolare : La stagione della Lazio è racchiusa in una sola parola. Soprattutto ora. Quale? "Svolta". Eccola qui. E' il mese giusto, la forma giusta, la partita giusta. Anche il contesto giusto. L'Europa League, ...

Lazio - Tare : "Milinkovic? Vale più di 90 milioni" : Il direttore sportivo biancoceleste parla del serbo: "Delle offerte ce ne sono state su queste cifre la scorsa estate, ma non sono state prese in considerazione"

Tare : “Inzaghi resta alla Lazio e per Milinkovic rifiutati 150 milioni” : ”Inzaghi è della Lazio per almeno altre due stagioni, prima che vada via passerà tanto tempo. Milinkovic Savic? L’estate scorsa abbiamo rifiutato offerte intorno ai 150 milioni di euro, oggi ci sono interessamenti ma nulla di concreto”. Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare si esprime così sul mercato del club biancoceleste. “De Vrij all’Inter? Non abbiamo ricevuto nessuna telefonata, l’abbiamo scoperto ...

Lazio - Tare : 'Milinkovic vale più di ottanta milioni. Inzaghi? Per me resta almeno altri due anni' : Igli Tare a Sport Italia . Ha parlato di tutto. Da de Vrij al Var, passando per Milinkovic. ' De Vrij è dell'Inter? Non lo so, ma ci sono buone possibilità che questo accada'. Tare è stato premiato come direttore ...