L' avvertimento di Trump alla Russia spaventa Wall Street

Trump - l’ossessione per Amazon e Bezos : minaccia di nuove tasse è avvertimento da offrire sull’altare dell’America First : Dimenticate Facebook. La vera “ossessione” di Donald Trump, in questi giorni, non sono Mark Zuckerberg e il furto di milioni di profili social a opera di Cambridge Analytica. L’oggetto delle ire del presidente sarebbero invece Amazon e il suo proprietario Jeff Bezos. Secondo il sito di informazione Axios, Trump starebbe cercando un appiglio legale – legge antitrust o sulla concorrenza – per modificare il regime fiscale cui è sottoposta la ...