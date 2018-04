Lavoro | qualcuno ricordi che la nostra Costituzione lo tutela In tutte le sue forme

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 aprile 2018) di Francesco Montorio* A 70 anni dalla sua entrata in vigore, lanon sembra essere stata “onorata” dalla politica. Su questo blog, poche settimane fa, rievocandone il primo articolo, ci si chiedeva “Su quale ‘’ è fondata laRepubblica?”. La risposta in alcuni esempi, poco rassicuranti. Eppure i costituenti sono stati espliciti sul tema. Con quel linguaggio volutamente semplice per garantire una “chiarezza” (Piero Calamandrei) necessaria a rendere comprensibile a tutti i cittadini quelle norme che sono – ancora oggi – le fondamenta giuridiche del nostro essere comunità. Vediamole. Già nel primo articolo si parla del(il termine ricorre 19 volte!) come fondamento della Repubblica, dell’Italia. All’art. 4 si configura ilcome diritto del cittadino e suo dovere – “secondo le proprie possibilità e la propria scelta” ...