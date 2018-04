Lavoro Giovani : tutti i concorsi pubblici in scadenza ad aprile 2018 : Il mese in corso è ricco di nuove opportunità di Lavoro per molti Giovani italiani. Di seguito cercheremo di indicare tutti i più importanti concorsi pubblici attivi, che sono in scadenza entro il prossimo 30 aprile 2018. Il Lavoro Giovani è un argomento di forte attualità della società attuale e le opportunità non mancano. Per questa ragione riportiamo in questo articolo un elenco dettagliato, corredato dagli indirizzi internet di riferimento, ...

Lavoro - boom di giovani imprese agricole : Italia leader in Europa : Teleborsa, - In tempo di crisi funziona sempre di più il binomio giovani-terra . L'Italia con 55.121 imprese agricole Italiane condotte da under 35 è " ricorda Coldiretti " al vertice in Europa nel ...

Lavoro : Capone (Ugl) - disoccupazione giovanile è ancora allarme sociale : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “La disoccupazione giovanile, in particolare nel sud Italia, è un vero allarme sociale, per la quale il prossimo Governo deve intervenire per ridare un futuro al Paese. Siamo ancora di fronte agli effetti sfavorevoli del Jobs Act che, di fatto, ha solo inciso sull’aumento dei contratti a termine, come si evince anche dai dati Istat”. Ad affermarlo in una nota è Paolo Capone, il segretario ...

Lavoro - dati ancora altalenanti : disoccupazione in calo ma sale quella giovanile : 4 aprile 2018 - , Teleborsa, Sono sempre dati in chiaroscuro, altalenanti e in maggioranza negativi , quelli che fanno il punto sul mondo del Lavoro in Italia, specialmente quelli che riguardano i giovani, la fascia più duramente colpita dall'onda lunga della crisi. Una coperta che continua ad essere ancora troppo corta. ...

Lavoro - Istat : a febbraio sale disoccupazione giovani - al 32 - 8% : Roma, 4 apr. , askanews, Cresce la disoccupazione tra gli under 25. Secondo le stime provvisorie dell'Istat il tasso di disoccupazione giovanile sale al 32,8% , +0,3 punti, . Dal calcolo del tasso di ...

Tunisia - giovani in piazza per Lavoro : scontri con la polizia : Alcuni manifestanti arrestati e un agente ferito alla testa da un mattone trasportato d'urgenza in ospedale. Questo il bilancio della giornata di tensione lunedì a Tataouine, nel sud tunisino, dove si ...

GIOVANI E Lavoro/ La tripla sfida per il nuovo governo : Il problema della disoccupazione GIOVANIle, o dei lavori precari svolti da chi anche per questo non riesce a mettere su famiglia, richiede interventi importanti. GIANFRANCO FABI(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 06:07:00 GMT)I NUMERI/ Gli indici pericolosi per la nostra economia, di G. FabiREI, RCI E RAL/ La campagna elettorale continua sulla pelle di poveri e disoccupati, di G. Larghi

Luino - i giovani falegnami tra l'eccellenza formativa e la possibilità di avere un posto di Lavoro : ... associazioni e la nostra scuola consentirà di migliorare ulteriormente il percorso formativo al fine di preparare efficacemente i nostri allievi all'ingresso nel mondo del lavoro'. La presidente, ...

Lavoro - 6 giovani su 10 non disponibili ad un trasferimento Video : Un nuovo dossier in arrivo dall'Eurostat scatta la fotografia dell'immobilismo nel quale sono immersi i giovani italiani. Un dato che non ci posiziona certamente tra i Paesi più virtuosi rispetto alla media europea e che pone non pochi interrogativi in merito alla generazione dei millennials [Video] ed alle opportunita' che sembrano loro precludersi. Secondo le ultime rilevazioni, alla richiesta di disponibilita' verso un trasferimento per ...