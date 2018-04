huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: L'archeologo Carandini: 'La Salaria era l'arteria dell'antica Roma. Oggi questa città è ridotta a un colobrado' https:/… - ranocchia3 : RT @HuffPostItalia: L'archeologo Carandini: 'La Salaria era l'arteria dell'antica Roma. Oggi questa città è ridotta a un colobrado' https:/… - ItaliaRecord : RT @HuffPostItalia: L'archeologo Carandini: 'La Salaria era l'arteria dell'antica Roma. Oggi questa città è ridotta a un colobrado' https:/… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) "Evidentemente viviamo in unacolabrodo. Il simbolo di un Paese che non riesce a garantire il funzionamentoa propria Capitale. Di questo si tratta, purtroppo". Andreae appassionato cittadino di unacommenta la situazionee strade capitoline, commentando in particolare la situazione sulla via."Il disastroa viamostra l'immagine di una città ridotta a un colabrodo. Si sa, come funzionano i colabrodi: va via tutto il liquido e poi non resta nulla", dice sulle pagine del Corriere, sulle quali ripercorre la storiaa strada, di grande importanza per lo sviluppo di.Si legge sul Corriere:Laera il proseguimentovia Campana che collegavaal litorale, dove era aperto il Campus Salinarum, un vasto stagno che si stendeva in un'area prossima all'attuale Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci. ...