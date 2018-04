L' Aquila | in arrivo settemila cartelle esattoriali | A Roma vogliono la morte di

Tirreno-Adriatico 2018 - Michele Scarponi nel cuore. La tappa della memoria - l’Aquila di Filottrano vive in gruppo. Oggi l’arrivo a casa sua : Il mondo del ciclismo si stringe tutto attorno a Michele Scarponi, l’Aquila di Filottrano scomparsa lo scorso anno in un terribile incidente stradale mentre si stava allenando in sella alla sua bicicletta. Oggi la Tirreno-Adriatico onorerà la memoria di una delle stelle più amate arrivando proprio nella sua città natale, il paese nelle Marche abbraccerà la carovana e ricorderà uno degli uomini più frizzanti e briosi del gruppo. Michele ...