L’app Car Scanner permette di effettuare le diagnosi dei veicoli

L’app Stocard permette di eliminare le carte fedeltà di plastica : Stocard è un'applicazione che permette di snellire il portafoglio eliminando tutte le carte fedeltà di plastica aggiungendole nell'applicazione effettuando la scansione del codice a barre per averle sempre a portata di mano nello smartphone o nello smartwatch. Al momento del bisogno basterà far leggere la tessera allo scanner dei negozi mostrando la tessera sullo schermo dello smartphone. L'articolo L’app Stocard permette di eliminare le ...

VITALIZI - LA GUERRA M5S CONTRO EX PARLAMENTARI/ Di Maio - L’appello ’raccolto’ da Carfagna e Rosato : VITALIZI, nuove regole: cosa cambia e chi rischia. Da Gino Paoli a Cicciolina, M5S pronto alla GUERRA: convergenza con la Lega? L'appello di Di Maio e il rischio confusione(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:00:00 GMT)

L’app Come Guidi aiuta a risparmiare carburante e a diventare eco-responsabili : Come Guidi è un'applicazione che monitora il comportamento del conducente mentre guida l'auto e gli fornisce dei suggerimenti per migliorare il suo stile di guida e risparmiare carburante. L'app attribuirà un punteggio in base allo stile di guida che servirà per scalare la classifica settimanale stilata con i punteggi dei guidatori di tutta Italia. L'articolo L’app Come Guidi aiuta a risparmiare carburante e a diventare eco-responsabili ...

Massimiliano Morra riceve 0 a Ballando : L’appello di Milly Carlucci : Milly Carlucci si schiera a favore di Massimiliano Morra a Ballando 13 L’attore napoletano Massimiliano Morra la scorsa settimana, proprio dopo la fine della seconda puntata di Ballando con le stelle 2018, che lo aveva lasciato nervoso e provato per non essere riuscito a dare il meglio di sé, ha avuto un incidente automobilistico dal quale è uscito miracolosamente vivo, seppur con alcune ripercussioni sul piano fisico. Tuttavia, questo ...

Femminicidio - L’appello dei sindacati : “Il piano antiviolenza non è operativo. Sbloccare subito le risorse economiche” : Mancano ancora i soldi e il piano antiviolenza è incagliato, mentre dall’inizio dell’anno sono già 24 le donne uccise. “Una vera e propria mattanza, davanti alla quale chiediamo di rendere il piano immediatamente operativo“, è l’appello dei sindacati Cgil, Cisl e Uil assieme all’assocazione dei Centri antiviolenza, alle volontarie del Telefono Rosa e ad altre onlus. “Lo scorso 25 novembre i giornali ...

Tre morti - un’altra famiglia nel sangue. Nuova strage italiana. I carabinieri sfondano la porta e scoprono la mattanza : cosa è successo in quelL’appartamento : Frazione Paina del Comune di Giussano, provincia di Monza, sono da poco passate le 23 quando ai carabinieri arriva una chiamata: ”Non riusciamo a metterci in contatto con i vicini”. Sul posto arrivano i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Nell’appartamento di via Ada Negri regna il silenzio: nessun segno di scasso sul portone principale, che invece è chiuso dall’interno. I militari ...

Moto2 - obiettivo Mondiale per Francesco Bagnaia. Raggiunta la maturità per giocarsi il titolo prima delL’approdo in MotoGP : “Il primo anno in Moto2 è stato ricco di soddisfazioni e risultati importanti, conseguiti grazie al lavoro di tutto il team. Abbiamo dimostrato di essere competitivi, abbiamo fatto esperienza nel nostro anno da Rookie della categoria e, grazie alle novità tecniche, adesso abbiamo l’opportunità di giocarci delle carte importanti per il Campionato. Siamo motivati a continuare il nostro percorso di crescita e a lottare con i più forti”. ...

“Aiutatemi a trovare l’assassino” - L’appello social della madre del giovane trovato morto a Pescara : “Aiutatemi a trovare l’assassino”, l’appello social della madre del giovane trovato morto a Pescara “Aiutatemi a trovare l’assassino”, l’appello social della madre del giovane trovato morto a Pescara Continua a leggere L'articolo “Aiutatemi a trovare l’assassino”, l’appello social della madre del giovane trovato morto a Pescara proviene da NewsGo.

Gmail : ora è possibile modificare il layout della posta in arrivo anche dalL’app Android : Google continua a lavorare ininterrottamente per migliorare il servizio Gmail: d'ora in poi sarà possibile modificare il layout della posta in arrivo, scegliendo uno "Stile di cartella di posta", direttamente dall'app Android L'articolo Gmail: ora è possibile modificare il layout della posta in arrivo anche dall’app Android è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

“Ti prego aiutami - guarda come vivo”. L’appello di Fabio ad Antonio Ricci. Cacciato da Striscia la Notizia insieme a Mingo con l’accusa di falsificare i servizi - oggi De Nunzio è stato giudicato innocente. Ma la sua esistenza è tracollata. E parla del suo dramma : Tutti ricordiamo il ‘buon Fabio’ di Striscia la Notizia che insieme a Mingo smascherava farabutti, mascalzoni e truffatori. Per 18 anni ha lavorato a fianco di Antonio Ricci&Co, poi tutto è finito a causa di una brutta vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto assieme al collega. Mingo, infatti, si sarebbe fatto pagare per 10 servizi relativi a fatti puramente inventati e concretamente mai avvenuti. Da lì è nato un ...

Elettrica - condivisa e da oggi anche su mobile : Repower lancia “Recharge Around” - L’app del circuito di mobilità elettrica Ricarica 101 : Il circuito per la mobilità elettrica Ricarica 101 di Repower diventa ancora più semplice da utilizzare grazie alla nuova app Recharge Around, sviluppata da Repower, storico operatore elettrico e ora player di riferimento della mobilità elettrica. Da oggi, grazie a “Recharge Around”, per ogni driver elettrico sarà possibile individuare le colonnine di Ricarica installate sia in Italia che all’estero e filtrarle a seconda del circuito di ...

Vero - ecco L’app che sfida Facebook e Instagram (e che tutti stanno scaricando) : Se avete fatto un giro su Instagram di recente, avrete notato che tutti postano screenshot di un nuovo social network, Vero, invitando i follower a passare alla concorrenza. Bizzarrie del mondo moderno: social network che parlano di altri social network. Ma c’è veramente un nuovo sceriffo in città, capace di far tremare l’impero di Mark Zuckerberg? Estetica patinata, motto persuasivo (“il Vero social network”), privacy garantita e zero ...

Torna su Rai2 L’appuntamento con “Stasera tutto è possibile” con Roberta Capua - Marisa Laurito e Giancarlo Magalli : Torna su Rai2 l’appuntamento con il divertimento di Stasera tutto è possibile. La settima puntata del comedy show condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy andrà in onda martedì 27 febbraio alle 21.20 e avrà come ospiti: Roberta Capua, Roberto Ciufoli, Gabriele Detti, Claudia Galanti, Valeria Graci, Marisa Laurito, Giancarlo Magalli, Marco Marzocca e Francesco Paolantoni. Saranno loro a giocare e a divertirsi con ...

Tecnologia : arriva L’app gratuita che misura consumi energetici e caratteristiche energetico-strutturali degli edifici scolastici : Da oggi è scaricabile liberamente e gratuitamente da App Store e Google Play l’applicazione SafeSchool 4.0 per smartphone e tablet che consente di misurare i consumi e la vulnerabilità energetico-strutturale degli edifici scolastici in modo semplice e con costi contenuti. Concepita dagli esperti dell’ENEA per supportare i tecnici e i responsabili nei rilievi energetici e strutturali delle scuole, SafeSchool 4.0 consente di ottenere una prima ...