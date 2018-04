Lanciato il Samsung Galaxy J7 Duo con display da 5 | 5 pollici e Android 8 0 Oreo

Il servizio Samsung Pay Lanciato anche in Italia : ... Galaxy S9+ , Galaxy S9 , Galaxy Note 8 , Galaxy S8+ , Galaxy S8 , Galaxy S7 Edge , Galaxy S7 , Galaxy A8 , Galaxy A5 , 2017, , Galaxy A5 , 2016, , Gear S3 frontier, Gear S3 classic, Gear Sport.

Lanciato in Cina il music player Fiio M7 con CPU Samsung Exynos 7270 Dual : Fiio ha Lanciato Fiio M7, un player musicale di fascia alta che può vantare tra le proprie caratteristiche un processore Samsung Exynos 7270 Dual L'articolo Lanciato in Cina il music player Fiio M7 con CPU Samsung Exynos 7270 Dual è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.