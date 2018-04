Lago Cartolari | uno dei laghi più belli e scenografici della Sicilia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Considerato tra i più, ilè situato a 1400 metri sul livello del mare, ai piedi del Piano di Palma, nel comune di Tororici, in provincia di Messina. Questo piccolo invaso artificiale presenta una particolarità: attorno ai suoi margini, infatti, crescono funghi prataioli di tre specie: Agaricus campestris, arvensis e macrosporus, grazie alla vicinanza di faggeti e querceti. Tra distese di xerofila, erba marzolina e fienarola, trifogli e cicerchia, anche la fauna è molto ricca. Tante le specie di uccelli: poiane, gheppi, falchi pellegrini, ma anche merlo acquaiolo, martin pescatore, germani reali, aironi, folaghe e beccaccini. Se siete alla ricerca di una piacevole evasione nella natura più incontaminata, questo luogo fa per voi. Tanti, infatti, sono gli amanti del trekking, delle escursioni, delle fotografie che vi si recano per ...