Lagarde avverte i governi : evitare il protezionismo in ogni forma : Roma, , askanews, - La direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde avverte i governi di evitare d'incidere sulla crescita economica mondiale con misure protezioniste."...

Lagarde : I governi devono evitare il protezionismo in tutte le sue forme : Teleborsa, - Il Fondo Monetario Internazionale rimane ottimista sulla crescita economica mondiale. Parola di Christine Lagarde . Il direttore generale del FMI da Hong Kong ha specificato tuttavia che ...

Lagarde : "I governi devono evitare il protezionismo in tutte le sue forme" : Il Fondo Monetario Internazionale rimane ottimista sulla crescita economica mondiale. Parola di Christine Lagarde . Il direttore generale del FMI da Hong Kong ha specificato tuttavia che la ricetta ...

Christine Lagarde - "no al protezionismo"/ Fmi ai governi : "Restrizioni import fanno male ai poveri" : Christine Lagarde, "no al protezionismo": il direttore generale del Fmi da Hong Kong lancia un messaggio ai governi, in particolare sulla questione dazi(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:01:00 GMT)

Lagarde : "No al protezionismo - è fallimento collettivo" : ''Il sistema di scambi commerciali internazionali ha trasformato il mondo. Ma questo sistema di regole e responsabilità condivisa corre ora il pericolo di essere distrutto. Questo sarebbe imperdonabile, un fallimento collettivo''.

Lagarde : "Protezionismo danneggerà i più poveri. Il mondo ha debiti mai visti" : Tuttavia, il ritmo di 'crescita prevista per il 2018 e il 2019 finirà per rallentare' nella misura in cui le politiche a sostegno dell'economia si interromperanno soprattutto in Usa e Cina. Tags ...

Lagarde : "Il protezionismo danneggerà i più poveri. Il mondo ha debiti mai visti" : Tuttavia, il ritmo di 'crescita prevista per il 2018 e il 2019 finirà per rallentare' nella misura in cui le politiche a sostegno dell'economia si interromperanno soprattutto in Usa e Cina. Tags ...

Lagarde : no a protezionismo - è fallimento : 8.30 "I governi devono evitare il protezionismo in tutte le sue forme. La storia ci insegna che le restrizioni all'import fanno male a tutti". Lo afferma il direttore del Fmi, Lagarde. I dazi non risolvono gli squilibri commerciali. "Il sistema di scambi commerciali internazionali - ha sottolineato - ha trasformato il mondo. Ma questo sistema di regole e responsabilità condivisa corre ora il pericolo di essere distrutto. Questo sarebbe ...

Fmi : Lagarde - no al protezionismo - allarme debito : ''I governi devono evitare il protezionismo in tutte le sue forme. La storia ci insegna che le restrizioni all'import fanno male a tutti, soprattutto ai consumatori piu' poveri''. Lo afferma il ...

Fmi - Lagarde : Eurozona si prepari a prossima crisi con fondo ad hoc - attenti a minacce populismo e protezionismo : Sarebbe ora che l'Eurozona si preparasse alla prossima crisi. Parola di Christine Lagarde, numero uno del fondo Monetario Internazionale, che auspica anche la creazione di un fondo anti-crisi da parte ...

Lagarde - no a escalation protezionismo : ANSA, - NEW YORK, 15 MAR - Il ''protezionismo e' pernicioso'': danneggiare gli scambi commerciali ''e' negativo per l'economia e la gente''. Lo afferma il direttore generale del Fmi. Christine Lagarde lancia quindi un invito alla politica affinche' assicuri che i recenti dazi annunciati dagli Stati Uniti non si ...