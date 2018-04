LA VITA IN DIRETTA Anticipazioni 11 aprile | la scomparsa di Antonio Alexander Pascuzzo

Alba Parietti/ Il cane “piange” a La VITA in diretta mentre si parla di Al Bano e Romina : Durante l'ultima puntata de La vita in diretta Alba Parietti era in collegamento con lo studio di Rai 1 per parlare di Al Bano e Romina Power. Il suo cane ha iniziato a ululare. (Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:35:00 GMT)

Trento CiVITAnova/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Champions League - play off) : diretta Trento Civitanova: info Streaming e video e tv. Si accende oggi il ritorno dei play off a 6: Diatec e Lube si giocano un posto per la Final Four di Champions League.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:01:00 GMT)

La VITA in diretta : il cane di Alba Parietti protagonista di un fuori programma (video) : Il cane di Alba Parietti inizia ad ululare senza interrompersi. (#Lavitaindiretta - Rai 1 - 10.4.2018)⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕ pic.twitter.com/eokzIoFzwz— LALLERO (@SeeLallero) 10 aprile 2018 Una sana risata nei pomeriggi colmi di cronaca nera fa sempre bene, è una boccata d'aria che diventa irresistibile se si tratta soprattutto di un esilarante fuori programma. E' successo oggi pomeriggio nell'appuntamento de La vita in ...

Scandalo all’Isola. La gaffe che disintegra il reality. Alessia e la produzione stanno facendo di tutto per eVITAre che il programma perda credibilità dopo tutte le polemiche di quest’anno. Ma la naufraga - ingenua - in diretta si lascia sfuggire quella frase che fa sbiancare tutti quanti. “Regolamento violato”. Si suda freddo : Lunedì 9 aprile è andata in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi. Nessuno se lo aspettava – qualcuno la dava per favorita – ma Alessia Mancini ha dovuto abbandonare il gioco. È questo che ha deciso il pubblico. E la ex letterina ha dovuto dire addio al sogno di gloria proprio a un passo dal traguardo. Vabbè, se ne farà una ragione. In fondo ora che lascia l’Honduras potrà riabbracciare la sua famiglia. A ogni modo, non è della Mancini (che ...

“Che umiliazione!”. Isola : Alessia Marcuzzi offesa in diretta. Per la Pinella va sempre peggio : adesso anche la VITA privata è messa in piazza nel peggiore dei modi. A spifferare tutto è la Gialappa’s Band : parole pesantissime : L’Isola dei Famosi 2018 si è rivelato essere un capolavoro di trashate epiche. L’innominabile ‘canna-gate’ ha tenuto banco per settimane senza che si arrivasse a una conclusione, poi liti senza fine e rancori vari hanno preso il sopravvento. Fuori e dentro dallo studio se ne sentono di tutti i colori. In tutto ciò a tenere in piedi questa edizioni oltre all’infaticabile Alessia Marcuzzi c’è la Gialappa’s Band che ottiene sempre grandi ...

Dorothea Wierer - la venere del biathlon/ "Tutta la mia VITA è dedicata allo sport" (La VITA in diretta) : Dorothea Wierer, la venere del biathlon: medaglia bronzo alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, l'atleta italiana è intervenuta a La vita in diretta(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 15:52:00 GMT)

Isola dei famosi - la mamma di Bianca Atzei irrompe in diretta : ”Ora basta - so cosa hai subito nella VITA”. E nello studio di Mediaset cala il gelo : L’Isola dei famosi elegge i primi tre finalisti: Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei. La dodicesima puntata del reality di Canale 5, la semifinale dell’edizione 2018, dà i primi verdetti ma regala anche tanti litigi e pianti, conditi da qualche siparietto trash. La cantante ed ex fidanzata di Max Biaggi finisce ancora al centro della polemica e durante la puntata di lunedì ha sottolineato di essere stata troppo spesso ...

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini parlano di matrimoni e divorzi : Oggi pomeriggio, lunedì 9 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:20:00 GMT)

LIVE Volley - CiVITAnova-Modena in DIRETTA : gara3 semifinali scudetto. CiVITAnova soffre ma vince ancora al tie break : 2-1 per i marchigiani ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, gara3 della semifinale dei Playoff Scudetto di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. ...

DIRETTA/ CiVITAnova Modena (risultato live 1-1) streaming video e tv : 33-35 2^ set (Play off Serie A1) : DIRETTA Civitanova Modena: info tv e streaming video. La Lube torna in campo di fronte al pubblico di casa per gara 3 delle semifinali dei play off scudetto di Serie A1.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:12:00 GMT)

Diretta/ CiVITAnova Modena (risultato live 1-0) streaming video e tv : 27-25 1^ set (Play off Serie A1) : Diretta Civitanova Modena: info tv e streaming video. La Lube torna in campo di fronte al pubblico di casa per gara 3 delle semifinali dei play off scudetto di Serie A1.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 18:27:00 GMT)

LIVE Volley - CiVITAnova-Modena in DIRETTA : gara3 semifinali scudetto. Che battaglia in campo - i Canarini per il colpaccio : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, gara3 della semifinale dei Playoff Scudetto di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. ...

DIRETTA/ Torino Inter - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : Sirigu eVITA il peggio! : DIRETTA Torino-Inter, info streaming video e tv: i granata di Mazzarri ospitano i nerazzurri di Spalletti per la 31giornata di Serie A.

CiVITAnova Modena/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live - Play off Serie A1 - : diretta Civitanova Modena: info tv e Streaming video. La Lube torna in campo di fronte al pubblico di casa per gara 3 delle semifinali dei Play off.