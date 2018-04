La vacanza 2018 si sceglie su Instagram | ecco 10 mete autentiche e spettacolari per

Pasqua 2018 - Federalberghi : 10 milioni di italiani in vacanza : “I risultati che abbiamo sotto gli occhi sono rassicuranti: anche per le festività della Pasqua il movimento degli italiani conferma il trend di crescita rilevato sin dall’inizio dell’anno e, più recentemente, in riferimento alle settimane bianche”. Così Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, ha commentato gli esiti dell’indagine sulle vacanze Pasquali degli italiani, realizzata con il supporto dell’istituto ACS Marketing Solutions. Secondo ...

Calendario scolastico 2018-2019 : primo giorno di #scuola - e tutte le date di vacanza e fine anno : Il prossimo anno scolastico vedrà delle differenze con quelli passati. Anche se non tutte le Regioni hanno dato le proprie date, si può fare riferimento di massima a quelli della regione Toscana, del Friuli Venezia Giulia e della Liguria. Sarà infatti una ripresa lenta, con inizio della scuola il 17 settembre. Durerà però di più arrivando quindi fino a metà giugno per mantenere il numero necessario di giornate scolastiche. Vediamo intanto i ...

Idee viaggio estate 2018 - la Tunisia delle oasi per una vacanza da sogno : La festa è ricca di eventi spettacolari: corse con i cammelli, sfide tra cavalieri beduini, ricostruzioni di scene di vita ancestrali, il tutto accompagnato da un souq, mostre, spettacoli artistici e ...

8 marzo 2018 - Festa della Donna : in vacanza con le amiche più care - tra le mete top : Viaggiare è come sognare. E allora, perché non farlo con le amiche più care? Spesso il tempo che si desidera per stare insieme come si vorrebbe non c’è, prese dai tanti impegni quotidiani, dal lavoro e dalla famiglia. A volte serve quindi un pretesto, un’occasione speciale, per lasciare tutto e sentirsi libere di partire solo con loro, per un’indimenticabile vacanza in rosa. Ecco le più divertenti mete per una Festa della Donna da album d’oro ...

Classifica FIMI post Sanremo 2018 : Ermal Meta è primo negli album ma il singolo più venduto è ‘Una Vita in vacanza’ : Lo Stato Sociale Il Festival di Sanremo 2018 è ormai un ricordo, ma come ogni anno è interessante verificare l’andamento delle vendite dei brani presentati durante la kermesse e, soprattutto, se il gusto del pubblico pagante incontri nei fatti anche quello delle giurie che hanno portato al podio formato nell’ordine da Ermal Meta con Fabrizio Moro, Lo Stato Sociale e Annalisa. Ebbene, a una settimana dalla fine del Festival, ecco che ...

Dall’11 marzo 2018 il privilegio di sciare sulle Dolomiti a primavera : al Plan de Corones tante escursioni guidate e un giorno di vacanza in regalo : Il sole illumina le Dolomiti, facendo brillare le piste da sci delle meravigliose vette Patrimonio Mondiale UNESCO. Piste sempre perfettamente innevate al Plan de Corones, anche quando la primavera si avvicina, grazie alle tecniche moderne e agli impianti d’avanguardia. Dall’Excelsior Dolomites Life Resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ), elegante struttura alpina di charme, si raggiungono direttamente a piedi, con il privilegio di godersi i ...

Sanremo 2018 - il Festival dei vecchi che cantano cantano cantano e i giovani ‘in vacanza’ : E anche quest’anno è finito il Festival di Sanremo che decreta la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Vincitori: Ermal Meta e Fabrizio Moro. “Vittoria col broglio” diranno alcuni, visto che il ritornello già esisteva in un’altra canzone, ma voi l’avevate sentita ‘sta canzone? No. E allora bravi Ermal e Fabrizio che con questo nuovo bravo parlano degli attentati di matrice terroristica usando il ritornello “Non mi avete fatto niente”. ...

Lo Stato Sociale - secondi in classifica/ Video - Una vita in vacanza : la vera rivelazione di Sanremo 2018 : Lo Stato Sociale, Video ''Una vita in vacanza'': il gruppo può ancora vincere dopo lo scivolone di ieri? Il calo in classifica per il voto della giuria di esperti. (Finale Sanremo 2018)(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 01:16:00 GMT)

L'AMORE NON VA IN vacanza/ Su Canale 5 il film diretto da Nancy Meyers : info streaming (oggi - 9 febbraio 2018) : L'AMORE non va in VACANZA, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 9 febbraio 2018. Nel cast: Cameron Diaz e Kate Winslet, alla regia Nancy Meyers. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 19:22:00 GMT)

