La terra continua a tremare nelle Marche | 550 sfollati

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Nella scorsa notte si sono registrate decine di scosse sismiche nell'area territoriale tra #muccia, Pievebovigliana e Pieve Torina. Il centro ItaliaVIDEO. Ancora una nottata insonne e senza pace per gli abitanti della Regione. Lo sciame sismico I sismografi dell'I.N.G.V., Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si sono attivati questa notte intorno alle ore 02:00 per una scossa di #Terremoto di intensita' - magnitudo 3.4. L'epicentro dell'onda sismica è stato stabilito a due chilometri da Pieve Torina, in provincia di #Macerata. Per il momento non sono stati segnalati danni né a persone né a cose, ma vi è grande preoccupazione e paura tra la popolazione dopo le ingenti scosse della scorsa alba. Lo sciame sismico non ha risparmiato la Toscana: colpite le provincie di Pisa e Grosseto. L'epicentro è stato individuato nei comuni di Castelnuovo ...