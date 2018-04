La stampa spagnola si inchina alla Roma | strepitosa

La stampa spagnola esultava perché il Barcellona aveva pescato la Roma al sorteggio di Champions : "Un bombon", "va bene". Così titolavano i principali quotidiani sportivi spagnoli al momento del sorteggio. Quando cioè il Barcellona, favorito per la vittoria della Champions League, pescava la Roma, considerata un'outsider della competizione.Il giorno dopo il trionfo dei giallorossi sui catalani, il tono della prensa cambia totalmente. "Fallimento senza scuse", titola Sport; "La caduta di Roma", è il titolo de Il Mundo ...

'Ma da quale pianeta arrivate?'. La stampa spagnola celebra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo : I numeri della partita raccontano della forza di una squadra, il Real Madrid, che sembra provenire da un altro mondo e giocare un altro sport. Una squadra 'diabolique' . Abola, il più importante ...

“Ma da quale pianeta arrivate?”. La stampa spagnola celebra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo : “Cristiano conquista il cielo”. Il titolo di Marca allude all’immortalità ed è la perfetta descrizione del gol, e della carriera, di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, ieri, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, ha chiuso la porta ai desideri d’impresa di una Juve annichilita dalla forza e dalla personalità di un Real Madrid quasi invincibile. Tre gol e ...

Cosa scrive la stampa spagnola dei sorteggi Champions di Juve e Roma : In Champions League sarà Italia contro Spagna. La mano di Shevchenko non è stata benevola, con Juventus e Roma, nello stabilire gli accoppiamenti per i quarti di finale. L’ex attaccante del Milan, designato per estrarre dall’urna le 8 squadre ancora in gara, ha riservato brutte sorprese. Forse le più temute. Per la squadra di Allegri ci sarà il remake della finale dello scorso anno con il Real Madrid ...

Real Madrid - per la stampa spagnola Bale via a fine stagione : Non più protagonista, da mesi, nel Real Madrid, il futuro di Gareth Bale sembra sempre più lontano dalla capitale spagnola. Dopo che il tecnico Zinedine Zidane lo ha lasciato nuovamente fuori dalla ...