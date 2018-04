La Siria complica le consultazioni

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Ci vuole un grande esercizio di fantasia per immaginare cosa andrà a dire a Mattarella la folta delegazione del centrodestra quando si presenterà alle. Devono essersi chiesto questo al Quirinale, nel valutare la portata della questione che piomba sulle: non diverse valutazioni di tattica o calcolo politico, già di per séte da dipanare come si è visto in queste settimane, ma un tema di fondo come la collocazione geopolitica del paese.Parliamoci chiaro: l'escalation inpiomba sullecon le ruvide parole di Salvini. Che per tutto il giorno, con toni da campagna elettorale, assume una posizione estrema, che colloca l'Italia fuori dal suo tradizionale quadro atlantico di alleanze. Bolla come "fake news" l'uso dei gas chimici in, parla di "bombe su donne e bambini", ci va giù duro: "Caro ...