LA SINISTRA FASCISTA

programma101

: #Siria #Assad #Destra #sinistra #pacifisti #fascisti Viviamo in un mondo capovolto! I pacifi-nti vogliono bombardar… - MrDex68 : #Siria #Assad #Destra #sinistra #pacifisti #fascisti Viviamo in un mondo capovolto! I pacifi-nti vogliono bombardar… - parahorizons : 1) orgoglioso di supportare un’ideologia violenta? 2) dove sarebbero i comunisti? Semmai, la sinistra di oggi è di… - Marco929931 : @chicoccia @lucatelese Io sn di sinistra e anche se alcune cose uscite dalla Leopolda nn mi vanno penso che per con… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Basta studiare la pochezza dell'attuale campagna presidenziale americana per capire come il problema più urgente nella politica degli Stati Uniti non sia l'influenza delle grandi aziende, dei ...