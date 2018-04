La sindrome di Brugada | la probabile causa della morte di Astori

Che cos’è la sindrome di Brugada - malattia che potrebbe essere alla base della morte di Astori : (Foto: LaPresse) Il capitano della Fiorentina Davide Astori , scomparso lo scorso 4 marzo 2018, a soli 31 anni, è deceduto probabilmente a causa di bradiaritmia, secondo il risultato dell’autopsia disposta per chiarire le cause della morte prematura. “ morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilente su base bradiaritmica” è l’esito completo dell’esame. Dai primi rilievi sembrerebbe trattarsi di una morte naturale (e tra ...

