La 'Shoah in salotto', per ricordare

Alla vigilia del giorno in cui Israele ricorda la- il 27 di Nissan cade quest'anno il 12 aprile - torna a Roma, come in diverse altre città e Paesi, l' iniziativa Zikaron Basalon, "Ricordo in". Nata nel 2010 grazie a un'associazione israeliana di volontariato, l'iniziativa vede sopravvissuti allaaprire le proprie case ai giovani e in un contesto sereno e straniante come quello di unraccontare l'orrore attraversato. Anziani e giovani come nonni e nipoti,pere tramandare.(Di mercoledì 11 aprile 2018)