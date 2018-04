La Roma ribalta il Barcellona di Messi  

GRAZIE Roma! Barcellona ribaltato 3-0 - miracolo eterno! Storica semifinale di Champions League! : La Roma ha compiuto un’impresa ai limiti della leggenda, ha realizzato un miracolo che sembra impossibile. ROMA HA VINTO, Roma è in semifinale della Champions League 2018 dopo aver sconfitto il Barcellona con un roboante 3-0 nel match di ritorno dei quarti di finale. Dopo aver perso per 4-1 al Camp Nou, i giallorossi dovevano realizzare una rimonta da antologia e così è stato in una serata già consegnata di diritto alla storia. I ...

Tir si ribalta sull’A1 : chiuso tratto Roma-Orte : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Sulla A1 Milano-Napoli, intorno alle 4.30 circa, è stato chiuso il tratto tra Orte e l’allacciamento con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato all’altezza del km 523 in carreggiata sud. Il mezzo pesante, fa sapere Autostrade per l’Italia, trasportava bombole di acetilene e ossigeno. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente. ...

Tir con bombole di acetilene e di ossigeno si ribalta sull’A1 : chiuso tratto Roma-Orte : Lunghe code sull’autostrada A1 Milano Napoli dove il tratto tra Orte e l’allacciamento con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni è stato chiuso dopo il ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava bombole di acetilene e di ossigeno. L’incidente è avvenuto al km 523, in carreggiata sud. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al ...

Milan in rimonta - Chievo ko. Roma - tre punti a Crotone. L'Atalanta ribalta il Verona : Dopo la sconfitta in Europa League, il Milan torna alla vittoria in campionato, piegando il Chievo a San Siro per 3-2. Una partita difficile, dove la squadra di Gennaro Gattuso è anche andata sotto. ...