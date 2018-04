La Roma festeggia anche in borsa

La Polizia festeggia i suoi 166 anni sulla terrazza del Pincio a Roma : le immagini : Video RomaToday - I discorsi del capo della Polizia Franco Gabrielli e del ministro dell’Interno, Marco Minniti. Medaglie al valore e la banda della Polizia che...

Sagre - il fine settimana di Pasqua si festeggia in Liguria e in Emilia-Romagna : Il 2 aprile i visitatori potranno curiosare fra i banchi di oltre 60 bancarelle che daranno vita al tradizionale mercato e assistere a spettacoli musicali dal vivo, mentre i più piccoli potranno ...

Elton John compie 71 anni e festeggia a Roma col marito : ecco cosa hanno mangiato : Elton John compie 71 anni e decide di festeggiare il compleanno a Roma: accompagnato dal marito, il leggendario cantante e compositore britannico ha scelto un noto ristorante di Trastevere per...

Pasqua in Emilia-Romagna : si festeggia con gli sci e all’insegna della cultura : Le località invernali dell’Emilia-Romagna sono ancora imbiancate, e di conseguenza in vista del weekend di Pasqua, sarà possibile festeggiare con gli sci ai piedi. Grande protagonista tra l’1 e il 2 aprile sarà il Cimone, nel Modenese, che vanta 50 chilometri di discese e offre pacchetti con skipass. Al Corno alle Scale poi si può vivere una Pasqua sulla neve, gustando la cucina del territorio in una cornice familiare. I musei, gli ...

Elton John a Roma per festeggiare il compleanno prima del tour d'addio : La tournée proseguirà in tutto il mondo per oltre 300 concerti, con due date in Italia nel 2019 all'Arena di Verona. Secondo la tabella di marcia dell'artista, i live in programma per il suo addio ...

Elton John a Roma per festeggiare il compleanno prima del tour d’addio : Elton John a Roma festeggia i suoi 71 anni. L'artista è stato avvistato nella Capitale in compagnia di suo marito David Furnish, con il quale avrebbe raggiunto l'Italia per il suo compleanno prima di partire per il tour d'addio che lo vedrà protagonista fino al 2021 e in oltre 300 concerti. I due sono stati avvistati in quel di Trastevere, al ristorante Antica Pesa, nel quale hanno trascorso la serata precedente al compleanno dell'artista ...

Elton John a Roma per festeggiare il compleanno : ... che toccherà anche il nostro paese il 29 e 30 maggio 2019 all'Arena di Verona , e che si concluderà con i suoi ultimi spettacoli in assoluto nel 2021.

Roma - sorpresa in centro : Elton John festeggia nella Capitale i suoi 71 anni : Sedotto da cotoletta alla milanese e tagliatelle al ragù: giacca blu elettrico sulla t-shirt e occhiali da sole dalle lenti rosso fuoco, sir Elton John, in un inaspettato blitz nella Capitale, è stata ...

Il 18 marzo la Festa del Papà si festeggia all’Exe Roma : Si svolgerà domenica 18 marzo una speciale giornata-spettacolo dedicata alla Festa del Papà, location dell’evento l’Exe Roma di viale della Civiltà Romana in zona Eur,... L'articolo Il 18 marzo la Festa del Papà si festeggia all’Exe Roma proviene da Roma Daily News.

Roma - Meloni e Bordoni festeggiano i 98 anni della Garbatella : 'Tanti auguri Garbatella per il 98° compleanno'. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, e Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e candidato alla Camera dei Deputati per il ...

“Buon anno” - la Roma festeggia così il compleanno cinese [VIDEO] : Dopo un periodo di appannamento la Roma è in grande ripresa, la squadra di Di Francesco è reduce da un doppio successo in campionato contro Verona e Benevento, l’intenzione è quella di mantenere il quarto posto per la qualificazione in Champions League. Adesso il pensiero è già rivolto alla prossima partita, di fronte l’Udinese con la squadra bianconera che si è completamente trasformata dopo l’arrivo in panchina di mister ...

