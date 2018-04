La Roma compie l' impresa e ora sogna

La Roma compie il miracolo : 3-0 al Barcellona e semifinale di Champions raggiunta : Eusebio Di Francesco aveva detto di volere una Roma combattiva e l'ha avuta. I giallorossi hanno dominato in lungo e in largo contro i blaugrana e sono riusciti a battere uno squadrone come il ...

Elton John compie 71 anni e festeggia a Roma col marito : ecco cosa hanno mangiato : Elton John compie 71 anni e decide di festeggiare il compleanno a Roma: accompagnato dal marito, il leggendario cantante e compositore britannico ha scelto un noto ristorante di Trastevere per...

Roma - allerta terrorismo : si cerca un tunisino. La segnalazione all’ambasciata : “Vuole compiere attentati” : Si chiama Atef Mathlouthi, ha 41 anni ed è tunisino. Da una lettera anonima, recapitata all’ambasciata a Tunisi e ritenuta affidabile, è emersa la sua intenzione di compiere attentati nel nostro Paese. Per questo da sabato i carabinieri sono sulle sue tracce. I militari dell’Arma lo cercano a Roma e anche in altre città italiane. Sulle ricerche c’è il più stretto riserbo, ma sono stati avviati una serie di accertamenti per rintracciare il ...

Roma. Mathlouthi Atef potrebbe compiere un attentato in centro : Si passa al setaccio la Capitale in cerca di un tunisino di 42 anni. L’uomo è indicato come possibile attentatore.

Roma. Caccia aperta a Mathlouthi Atef pronto a compiere un attentato : Allarme a Roma. I Carabinieri hanno ricevuto una missiva urgente per la Caccia ad un tunisino indicato come possibile attentatore.

Global Blue - Lounge Roma compie un anno e parla sempre più cinese : Roma, 28 feb. , askanews, La Lounge Global Blue di Roma festeggia oggi il suo primo anno di attività. A dodici mesi dall'inaugurazione lo spazio esclusivo nella cornice di Piazza di Spagna è riuscito ...

Roma - il Puff compie 50 anni : Centouno spettacoli, 10.013 repliche, 101 attori, 1.602.080 spettatori ma un'unica forte identità quella di Roma e del suo fondatore Lando Fiorini, scomparso il 9 dicembre scorso. Con questi numeri il Puff, ...

Roma - detenuto compie 80 anni : festa nel carcere di Rebibbia : In carcere, a Rebibbia, è benvoluto da tutti perchè, dicono i volontari Vic Caritas, 'Gino è una persona speciale'. Oggi compie 80 anni e il Garante dei detenuti Stefano Anastasia, insieme al suo ...