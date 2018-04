La rivoluzione al ristorante | acquaponica e idroponica

vanityfair

: Il Buon Gusto - Ristorante pizzeria in centro a Colico sul Lago di Como. Un nuovo modo di apprezzare la tradizione… - ilbuongustorist : Il Buon Gusto - Ristorante pizzeria in centro a Colico sul Lago di Como. Un nuovo modo di apprezzare la tradizione… - ilbuongustorist : Il Buon Gusto - Ristorante pizzeria in centro a Colico sul Lago di Como. Un nuovo modo di apprezzare la tradizione… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Sono ristoranti, sì, ma è anche un movimento. Perché chi sta adottando i nuovi sistemi di agricoltura urbana nelle città non sta creando solo un trend, ma partecipa a un nuovo modo di guardare al futuro. Parliamo per esempio del The Perennial,di San Francisco che si è impegnato in una percorso di sostenibilità che spazia in ogni campo: l’utilizzo di carne di allevamenti sostenibili (a basse emissioni di anidride carbonica), l’utilizzo del Kernza, un «nuovo» grano sviluppato dal The Land Institute a coltivazione pernenne (e non annuale), e quello dell’, un sistema integrato di agricoltura e allevamento ittico, una «serra» di 2000 metri quadrati che converte gli avanzi di cibo dalin cibo per pesci, che a sua volta fertilizzano la produzione di ortaggi e di erbe. THE PERENNIAL: COSì SI PUO’ CAMBIARE «Anziché ...