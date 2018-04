La rivolta di 400 donne Pd contro i vertici del partito | Non ci fidiamo più di

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Un appello di oltre 400Dem al vertice del("sempre più chiuso" e trincerato "dietro trattative di soli uomini") per tornare a essere protagoniste. A promuoverlo è Francesca Puglisi, già presidente della Commissioneil Femminicidio del Senato. Nel documento, oltre a dire che non ci si può più fidare del gruppo dirigente, si chiede che "le Regioni a guida PD introducano la doppia preferenza di genere nelle leggi elettorali".M5S, Lega e FI,sottolineano, sono "più rosa" del Pd. Si ribadisce l'opposizione alle "pluricandidature di poche" per eleggere "più uomini": il riferimento è alle pluricandidature di Maria Elena Boschi e Marianna Madia."Per la prima volta - si legge nel documento firmato da oltre 460- il Pd è sovrastato nella rappresentanza femminile parlamentare dal M5S e dalla destra e mentre ...