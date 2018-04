La rivolta degli Ex

La rivolta degli arbitri : 'Basta violenze e minacce. E la Figc deve rispettarci' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Gli arbitri sbottano. E dicono: non ce la facciamo più. Marcello Nicchi , il loro capo, convoca i giornalisti nella sede e pronuncia in una conferenza stampa un vero e proprio ...

Morte Mondonico - l'omaggio degli sportivi alla camera ardente nella sua rivolta d'Adda : Un fiume di persone a salutare "Mondo" nella sua Rivolta d'Adda, tra compaesani e non, che hanno appeso striscioni e poster in memoria dell'allenatore. Il ricordo degli allenatori in conferenza ...

Università di Berkeley ha 150 anni - culla della rivolta degli studenti e primati Nobel : E' uno degli atenei più famosi al mondo, fu al centro del movimento di protesta giovanile degli anni '60 in America, e tra i suoi professori conta ben 94 premi Nobel: l'Università della California, a ...

Spotify : la rivolta degli onesti Video : Spotify [Video], un'applicazione che permette di ascoltare musica in streaming, è ormai famosa tra tutti coloro che posseggono un dispositivo mobile infatti essa registra una media di 160 milioni di utenti attivi, ma negli ultimi giorni è stata oggetto di polemic. L'applicazione è prossima alla quotazione in borsa i gestori hanno deciso di bannare tutti coloro che utilizzano versioni non ufficiali [Video] a scopo di non pagare, ottenendo ...

La rivolta degli agricoltori in India : 30 mila marciano su Mumbai : Akhil Bhartiya Kisan Sabha ha promosso la rivolta degli agricoltori in India. Un’azione pacifica destinata a scrivere una pagina di

Musica in streaming - la rivolta degli 'scrocconi' - italiani - contro Spotify : Lo streaming e i capricci degli adulti Col passare delle ore, fortunatamente , per la reputazione degli italiani, s'intende, sul Play Store sono comparse via via sempre più numerose recensioni da 5 ...

Torino - la rivolta degli arabi : Sabato tutti al Museo Egizio : Se attaccando così platealmente il direttore del Museo Egizio di Torino per gli sconti alle persone di lingua araba l'obiettivo di Giorgia Meloni era quello di farsi pubblicità, lo scopo è senz'altro raggiunto. Ma se al contrario la leader di Fratelli d'Italia avesse mirato ad affossare l'iniziativa dell'importante polo museale torinese, il traguardo non sarebbe affatto raggiunto. Tutt'altro.Per la giornata di ...

Carabiniere pestato - la rivolta degli agenti : "Lasciato alla mercé dei criminali" : Ed è sempre sui silenzi 'assordanti della politica irresponsabile' che calca la mano il segretario generale del Coisp , Domenico Pianese: 'Vogliamo vedere - ha detto - quante manifestazioni e da chi ...

Centro accoglienza senza Sky Scoppia rivolta degli immigrati : Questa ancora mancava è per quanto assurdo possa sembrare, è tutto vero. È accaduto a Trevenzuolo presso il Cas di Roncolevà, nel veronese. Come riporta la Gazzetta di Mantova, ieri mattina un gruppo di 20 profughi si è riunito all'esterno del Cas dove ha dato vita alla protesta con tanto di cartellone - un pezzo di cartone - sul quale i migranti hanno scritto: "Non vogliamo l'Anastasia" ovvero la coordinatrice della ...

rivolta contro le strisce blu nella zona degli ospedali : "Batosta per chi va a curarsi" : 'Un pugno allo stomaco'. Gerry Scotellaro, responsabile del presidio Cto di Cgil, definisce così l'imminente arrivo delle strisce blu a Nizza Millefonti. 'Lo abbiamo appreso dai giornali - aggiunge ...

"Mail a tutti" - la rivolta degli avvocati di Roma contro il candidato M5S : ... che lo scorso 29 gennaio si sono visti recapitare - sotto forma di comunicazione ufficiale - quello che in effetti ha tutta l'aria di essere l'annuncio di un privato cittadino entrato in politica. ...