La proposta shock di un medico su internet | “Morbillo Party” la festa per infettarsi in

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Il Prof. Luciano Pinto, Vicepresidente Sipps Campania-Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli. “C’è unche ha proposto il Morbillo Party– ha dichiarato Pinto– ossia invitare genitori di bambini piccoli a frequentare le case con bambini ammalati di Morbillo in modo che possano prendere la malattia in modo naturale. Perché tanto il “Morbillo fa bene”. Il Morbillo su 1000 soggetti dà il 35% di complicanze. Questo è uno squinternato che sta sue organizza questi Morbillo Party. Il bello è che ha il coraggio di mettere in mostra il Giuramento di Ippocrate, quindi impari a rispettare Ippocrate e la gente! Esserenon significa niente, uno può essere poliziotto,, magistrato, può essere ...