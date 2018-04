La profezia della «curva dei tassi» |  l’economia Usa rallenta

Vaticano - Papa Francesco e l'ombra della profezia di Malachia. Antonio Socci : 'Spunta il nome di Bergoglio' : Secondo gli interpreti non è detto che la profezia di Malachia prospetti la fine del mondo per la nostra epoca. Di sicuro però paventa " dopo Gloria olivae , Benedetto XVI, - una sorta di fine della ...

Alessandra Ghisleri - l'amara profezia della sondaggista : 'Ecco cosa rischia chi va al governo' : 'Chi ha votato per un partito desidera vederlo governare'. Alessandra Ghisleri , ospite di Omnibus , su La7, illustra gli scenari per il nuovo governo e premette che 'tra gli elettori del Movimento 5 ...

“Ho visto nel tuo futuro e…”. Kate Middleton e quell’incredibile profezia : parole che - a soli 13 anni - cambiarono la vita della futura duchessa. Sudditi a bocca aperta : Quante volte avete provato ad andare, anche soltanto per gioco, da un indovino o presunto tale per avere qualche anticipazione, possibilmente benaugurante, sul vostro futuro prossimo? Previsione che in realtà spesso e volentieri finiscono per rivelarsi del tutto inesatte, ma che servono almeno a regalare qualche sogno a occhi aperti a chi spera di poter cambiare da un giorno all’altro la propria vita in positivo. Se siete convinti, ...