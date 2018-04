La Procura chiede l' archiviazione dell' esposto sul Montefiore | ' Operato in trasparenza'

La Procura di Firenze chiede la condanna a 3 anni per Denis Verdini nel processo per la bancarotta della Società toscana di edizioni : Il pm Luca Turco ha chiesto di condannare a 3 anni Denis Verdini nel processo per bancarotta fraudolenta della Società toscana di edizioni che dal 1998 al 2014, anno del fallimento, ha pubblicato Il Giornale della toscana, quotidiano venduto assieme a Il Giornale.Turco ha chiesto condanne anche per altri amministratori imputati: 2 anni e 6 mesi per Pierluigi Picerno, ad dal 2007 al 2012 poi liquidatore; 2 anni per Massimo Parisi, nel cda ...

Orso ucciso - il WWF chiederà al Procuratore Generale di impugnare la sentenza di Sulmona : Anche se per il Tribunale di Sulmona l’uccisione di un Orso marsicano (specie particolarmente protetta dalle leggi italiane e europee) “non costituisce reato” per il WWF continua ad essere un crimine contro la Natura gravissimo che, invece, dovrebbe essere sanzionato. Le sentenze, ovviamente, si rispettano, ma la decisione dei giudici di Sulmona che hanno assolto una persona che nel 2014 aveva ucciso a fucilate un Orso marsicano a Pettorano sul ...

Caso Giuseppe Uva. Procura chiede riapertura processo : “Morte causata da polizia e carabinieri” : Giuseppe Uva morì nel 2008 in seguito a un arresto: otto tra carabinieri e poliziotti sono stati assolti in primo grado, ma ora la Procura Generale chiede di riaprire il dibattimento in appello: "Fu omicidio preterintenzionale".Continua a leggere

Scontro tra treni in Puglia - La Procura di Trani chiede rinvio a giudizio per 18 persone : L a Procura delle Repubblica di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio per 18 persone e una società , coinvolti a vario titolo, nello Scontro tra i due treni dello scorso 12 luglio 2016 sulla tratta ...

Mps - Procura di Milano chiede proscioglimento per Viola e Profumo : Da parte dei vertici di Mps, imputati a Milano nell'inchiesta sulla contabilizzazione non corretta nei bilanci della banca senese dei derivati Santorini e Alexandria, 'non c'è stata l'intenzione di ...

Spagna : Procura chiede carcere fino a estradizione Falciani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Sicilia : Procura chiede uso intercettazioni deputato leghista Pagano : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - C'è anche il nome del deputato leghista Alessandro Pagano nell'inchiesta che all'alba di oggi ha portato all'arresto dell'ex deputato regionale Salvino Caputo e del fratello Marco Caputo, per voto di scambio. La Procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto l'autorizz

Procura tedesca richiede l'estradizione di Puigdemont : Barcellona Potrebbe essere la svolta finale che chiude il capitolo della lunga 'latitanza' europea dell'ex presidente della Catalogna. Ieri mattina, la Procura generale dello Schleswig-Holstein ha ...

Catalogna - la Procura tedesca chiede l’estradizione di Puigdemont : “E resti in carcere fino alla decisione del tribunale” : “Carles Pugdemont deve tornare in Spagna”. Lo ha chiesto il procuratore dello stato tedesco del Schleswig-Holstein al tribunale superiore del land. Il magistrato è quindi favorevole all’estradizione dell’ex presidente della Catalogna, attualmente detenuto in Germania. Secondo la procura, Puigdemont deve inoltre rimanere in carcere fino a che la corte non si esprimerà. Nei confronti del leader catalano la Spagna ha spiccato un mandato ...

Procura tedesca chiede l'estradizione in Spagna di Puigdemont : La Procura generale dello Schleswig-Holstein ha chiesto al tribunale tedesco competente l'estradizione in Spagna dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont, che è agli arresti in Germania dal 25 marzo."L'ufficio del Procuratore del Land dello Schleswig-Holstein ha chiesto alla Corte superiore regionale un mandato di estradizione contro l'ex presidente regionale catalano Carles Puigdemont", scrive la Procura, spiegando di avere ...

