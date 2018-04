La pedagogia televisiva di Macron che ora teme il malcontento dei francesi

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 aprile 2018) È il momento della "pédagogie" come si dice nel politichese colto che piace ai(e ai commentatori politici) ma che, fuori di retorica, vuol dire semplicemente che l'opinione pubblica non ha gradito certe decisioni del governo -vedi proteste nelle università e nelle piazze- e che quindi c'è un gran bisogno di spiegazioni, di chiarimenti, di esemplificazioni, di "faire la pédagogie du texte et de le mettre politiquement en musique", espressione elegante, da scuola di retorica (disciplina, va detto, ancora molto frequentata nelle facoltà di giurisprudenza) ma che, per farla semplice, si può tradurre così: prima di farci travolgere dalle critiche e perdere consenso conviene tornare "sur le terrain", magari in tv e riprendere il filo del discorso con i cittadini (e con gli elettori, visto che tra un anno si vota per le europee ...