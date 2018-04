La nuova stagione dei signori dell' auto

Veneto : Zaia - si apre nuova stagione per sviluppare mobilità sostenibile (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il Piano – prosegue il presidente – dovrà definire le strategie e individuare le linee di azione sia nel settore degli investimenti, cioè autostrade, strade, ferrovie, porti, aeroporti, navigazione interna, mobilità lenta e itinerari ciclabili, sia per quanto riguarda gl

Veneto : Zaia - si apre nuova stagione per sviluppare mobilità sostenibile : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) – La Giunta Regionale del Veneto ha adottato oggi un disegno di legge con il quale si stanziano, tra l’altro, 300.000 euro (150.000 nel 2018 e 150.000 nel 2019) per la redazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti.‘Uno strumento fondamentale ‘ lo definisce il presidente della Regione, Luca Zaia ‘ per il futuro sviluppo della mobilità sostenibile nel Veneto, che disegnerà il sistema ...

Cherif 5 - la nuova stagione della serie campione di Francia : In una Lione senza confini, sempre più emblematica dei problemi di tutta la Francia, si aggira per la sua quinta stagione Cherif. Al via da lunedì 9 aprile alle 21,00 in prima assoluta su Giallo (canale del Gruppo Discovery sul 38 del digitale) le nuove avventure del capitano della sezione omicidi Kader Cherif (Abdelhafid Metalsi) e della sua collega detective Adeline Briard (Carole Bianic). Cherif 5, anticipazioni Ora che vita privata e lavoro ...

STRANGER THINGS - Shawn Levy anticipa la nuova stagione e Millie Bobby Brown annuncia l'inizio delle riprese! : Dovremo ancora aspettare diversi mesi prima di vedere la terza stagione di STRANGER THINGS e intanto possiamo ingannare l'attesa con qualche piccola anticipazione, in particolare dal produttore Shawn Levy, che ha anticipato la nuova stagione, mentre Millie Bobby Brown ha annunciato l'inizio delle riprese. Continuate la lettura per saperne di più!ARTICOLI CORRELATI: STRANGER THINGS - Svelati i primi dettagli della terza stagione!In occasione ...

Inter - ecco la nuova divisa per la stagione 2018-2019 : La maglia dell'Inter della stagione 2017-2018 aveva diviso molto i tifosi nerazzurri che non avevano apprezzato la scelta dello sponsor tecnico Nike. Molti supporters della Beneamata sui social ...

Baseball e softball - a Riccione parte la stagione di una nuova realtà sportiva : ... l'Hotel Belvedere di Riccione, che da parte sua ha raggiunto quest'anno un risultato storico, visto che nel ranking 'Top Hotels' di TripAdvisor è il sesto hotel al mondo, il migliore in Italia ed ...

COLONY - Josh e Sarah parlano brevemente della nuova stagione e nuovo membro del cast! : Continuiamo a parlare della terza stagione di COLONY, che incomincierà fra meno di un mese e lo facciamo con l'ultima parte del tour sul set fatto da Nerdist, dove Josh Holloway e Sarah Wayne Callies hanno parlato brevemente del percorso della famiglia Bowman nei nuovi episodi, concludendo il tour in modo molto simpatico.ARTICOLI CORRELATI: COLONY - "Intervista" sul set con Tory Kittles! Riprendendo dalla parte precedente, l'inviata entra ...

Aspettando Ulisse : con Alberto Angela il backstage della nuova stagione : 5 aprile : ... direttamente da siti archeologici ancora in fase di scavo quali le Terme di Traiano nel parco di Colle Oppio con un meraviglioso mosaico, l'Insula dell'Ara Coeli, un mondo sotterraneo sotto il ...

Dopo La casa di carta 2 in streaming su Netflix dal 6 aprile - una nuova stagione con cast rinnovato? : Con l'arrivo degli episodi de La casa di carta 2 in streaming su Netflix dal 6 aprile, o meglio la seconda parte della prima (e finora unica) stagione della serie spagnola diretta da Alex Pina, si fanno più insistenti le voci di una nuova stagione targata Netflix. Come già ampiamente noto, La casa de papel, questo il titolo originale del format, è stata divisa in due parti per la messa in onda su Netflix, con episodi ridimensionati per essere ...

Milan - guai per Conti : nuova operazione e stagione finita : “Non vedo l’ora di fare questa operazione, a settembre voglio essere in campo per togliermi le soddisfazioni che mi sono perso quest’anno. L’anno prossimo sarà completamente diverso, sono convinto che sara’ la mia stagione migliore”. Il difensore del Milan Andrea Conti si e’ presentato con il sorriso sulle labbra alla clinica romana Villa Stuart, dove oggi si sottoporrà al secondo intervento ...

Romagnano banda prepara la nuova stagione : La banda, inoltre, rappresenta per molti giovani un importante ingresso nel mondo della musica: «Ci interessa che i ragazzi continuino a fare musica " sottolinea la presidente " un altro obiettivo ...

Ex on the Beach 8 : chi sono i protagonisti del cast della nuova stagione : Ex On The Beach 8 va in onda a partire da mercoledì 4 aprile alle ore 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV.

Ex on the Beach 8 : ecco cosa cerca Marnie Simpson nella nuova stagione dello show : ... l'ex è dietro l'angolo! Ex On The Beach 8 con Marns, va in onda a partire da mercoledì 4 aprile alle ore 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV. Intanto Marnie Simpson ti aspetta anche in ...