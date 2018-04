La nottata insonne delle mamme | «Facciamoci coraggio | è così per tutte»

vanityfair

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Non si smette di essere genitori quando il sole tramonta. Anzi. A spiegarlo meglio di mille parole è il video in timelapse girato da una mamma blogger americana, Melanie Darnell. Sul suo account Instagram, fitmomma4three, che ha quasi 85 mila follower, ha pubblicato uno spaccato di quello che succede durante la notte ordinaria di una madre (il papà era via per lavoro) con figli piccoli. https://www.instagram.com/p/BhLHkOKhshc/?taken-by=fitmomma4three «Di notte voglio essere un genitore proprio come lo sono durante il giorno», commenta. «Come genitore, hai due obiettivi notturni: riuscire a riposarti in modo sufficiente e soddisfare i bisogni nutrizionali ed emotivi del tuo bambino. È un equilibrio difficile. Mentre ti rendi conto che le ultime dolci ore di oscurità riposante sono quasi finite. La sveglia alle 4 del mattino è atroce. Però, ci tiriamo fuori dal letto e con gli occhi ...