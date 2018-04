ilpost

: RT @ferrugianola: 'C'era una volta l'antologia' #Storie #Letteratura #frasiecolori - Frasiecolori : RT @ferrugianola: 'C'era una volta l'antologia' #Storie #Letteratura #frasiecolori - MerloTommaso : @IBS_it @SalonedelLibro @Librimondadori @CircoloLettori @InternoPoesia @TempodiLibri @LibriamoTutti @ScuolaHolden… - la_mouche : RT @ilpost: La letteratura è una storia a distanza -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) «In fondo di questo si occupa il mio lavoro. Una persona che scrive in silenzio in una stanza cercando di entrare in contatto con un’altra persona che in un’altra stanza più o meno silenziosa legge. Unapuò divertire, insegnare Laè unaIl Post.