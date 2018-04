La Juventus è stata eliminata dalla Champions League

Juventus -Inter - contatto Ronaldo-Iuliano - Ceccarini : “non c’è mai stata malafede” : L’ex arbitro Ceccarini in un’intervista a Premium Sport è tornato a parlare del contatto Ronaldo-Iuliano nella gara tra Juventus ed Inter, dichiarazioni destinate a fare discutere. Poi un commento anche sul Var: “In realtà la Var in quell’occasione c’è stata e mi meraviglia che nessuno l’abbia preso in considerazione o abbia fatto finta di niente: in diretta e durante il replay dell’episodio il ...

Juventus-Atalanta, partita della 26ª giornata di Serie A, è stata rinviata a data da destinarsi per neve su decisione dell'arbitro Maurizio Mariani. All'Allianz Stadium di Torino, dove si sarebbe dovuta giocare alle 18.00, sta nevicando molto e il campo è