La Juve sfiora la remuntada | 3 gol al Real | ma non basta | rigore di Ronaldo al 97’

Real Madrid-Juventus 1-3 - i bianconeri sfiorano la rimonta in Champions League : decide un discusso rigore di Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sfiorato l’impresa contro il Real Madrid, ha accarezzato il sogno della rimonta ma tutto è sfumato negli ultimi secondi. I bianconeri hanno sconfitto il Real Madrid per 3-1 ma non basta per ribaltare il 3-0 dell’andata: i galacticos volano in semifinale di Champions League, i bianconeri tornano a casa a testa alta dopo aver fatto tremare i Campioni d’Europa in un gremito Santiago Bernabeu. I Campioni ...

DIRETTA/ Juventus-Real Madrid - risultato live 0-1 - streaming video : Ronaldo sfiora la doppietta - Canale 20 - : DIRETTA Juventus-Real Madrid, info streaming video e tv: all'Allianz Stadium di Torino è in programma il match valido per i quarti di Champions League

DIRETTA/ Spal-Juventus - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Dybala sfiora il bersaglio su punizione : DIRETTA Spal Juvenrus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri a Ferrara per altri punti Scudetto.

DIRETTA/ Lecce Juve Stabia (risultato live 0-0) streaming video e tv : Di Piazza sfiora il vantaggio : DIRETTA Lecce-Juve Stabia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C. Al Via del Mare la capolista ospita le vespe gialloblu.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:40:00 GMT)

LIVE Torino-Juventus - risultato e cronaca in tempo reale del derby : Asamoah sfiora il gol : Notizie sul tema Torino-Juventus Serie A diretta tv e LIVE streaming oggi 18/2 Torino-Juventus Primavera, gesto vergognoso di Leandro Fernandes verso i tifosi granata Torino-Juventus probabili ...