La fotocamera di Google Pixel 2 ha un problema con gli scatti panoramici

Camera NX si aggiorna alla versione 7.4 basata su Google fotocamera 5.2 (download APK) : Nuovo aggiornamento per Camera NX, l’applicazione nata grazie alla community di XDA e che, in parole povere, è un porting della Google FotoCamera […] L'articolo Camera NX si aggiorna alla versione 7.4 basata su Google FotoCamera 5.2 (download APK) proviene da TuttoAndroid.

Google fotocamera si aggiorna con novità grafiche e funzionali e anticipando nuove feature : C'è una nuova versione di Google Fotocamera in roll out attraverso il Play Store con all'interno diverse novità, soprattutto per quanto riguarda l'interfaccia grafica, di cui alcune nascoste e non ancora attive. L'articolo Google Fotocamera si aggiorna con novità grafiche e funzionali e anticipando nuove feature proviene da TuttoAndroid.

Google Lens per la fotocamera sbarca sui Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : La nuova versione di Google Lens per la fotocamera è sbarcata su Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8. Scopriamo insieme come funziona L'articolo Google Lens per la fotocamera sbarca sui Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Installa La fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 : Se hai comprato lo smartphone Xiaomi Mi A1, ecco come puoi fare per migliorare in modo netto la sua Fotocamera Installando quella di Google con HDR+ Migliora la Fotocamera di Xiaomi Mi A1 Fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 senza root? Si può fare! Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti Android. Oggi in particolare parliamo di Xiaomi […]

fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 senza root? Si può fare : Scopriamo come abilitare la modalità EIS su Xiaomi Mi A1 e come installare il port della Fotocamera Google senza dover attivare i permessi di root, grazie a un tool che automatizza le operazioni necessarie. L'articolo Fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 senza root? Si può fare è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google aggiunge nuovi adesivi in AR alla fotocamera dei Google Pixel e Pixel 2 : Google aggiunge due nuovi pacchetti agli adesivi in realtà aumentata disponibili per la fotocamera Pixel. Si tratta di un pacchetto destinato agli sport invernali, in tema con i Giochi Olimpici quindi, e del pacchetto Block, con oggetti "low-poly". L'articolo Google aggiunge nuovi adesivi in AR alla fotocamera dei Google Pixel e Pixel 2 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Tutti i porting di Google fotocamera in un solo posto : Se vi siete persi tra le decine di versioni dei porting di Google Fotocamera, con HDR+ e non, ecco un elenco decisamente esaustivo che vi permetterà di trovare la versione che più risponde alle vostre necessità. L'articolo Tutti i porting di Google Fotocamera in un solo posto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sprint fotocamera con porting Google Camera : tutte le versioni disponibili : Il progetto della Google Camera è sempre vivo e molto seguito sul forum di XDA. Particolarmente attivo è il membro Arnova8G2, cui si deve una buona mole del lavoro fin qui svolto. Il porting si mostra parecchio ricco, vista l'integrazione di molte delle caratteristiche implementate da Google, quali l'HDR+ e le motion photos. Il porting specifico interviene sui file RAW, cosa che permette, per voler rendere al meglio l'idea, l’esecuzione ...

La fotocamera intelligente Google Clips è già esaurita : È successo tutto nel corso di poche ore, questo weekend: dopo mesi dall’annuncio ufficiale di ottobre Google ha deciso di mettere in vendita, senza troppo clamore, le sue mini fotocamere con intelligenza artificiale Clips; purtroppo sono bastate poche ore perché i gadget, disponibili direttamente presso il sito statunitense del produttore, finissero già temporaneamente esauriti. Proposta nel corso dell’evento di lancio di Google ...