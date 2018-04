La fabbrica del cioccolato in teatro nel Week End

La "fabbrica di carta" punta sul giallo : il salone del libro del Vco torna dal 20 aprile al 1° maggio : Di 'giallo-nero' si colora la Fabbrica di carta: il salone del libro del Vco in programma a Villadossola dedica al genere 'misterioso' la 21ª edizione che va in scena da venerdì 20 a martedì 1° ...

Vigile del Fuoco morto a San Donato Milanese : “Si è staccata una trave dal tetto del fabbricato” : “Eravamo nelle fasi iniziali, 3 o 4 ragazzi del distaccamento di Pieve Emanuele si erano posizionati a ridosso del portone principale e stavano predisponendo le lance, quando si e’ sentito un rumore sordo e si e’ staccata una trave dal tetto del fabbricato. Erano all’esterno del capannone alcuni hanno indietreggiato e pensavano di essere tutti in salvo e invece cosi’ non era“: lo ha dichiarato a SkyTg24 Mario ...

Rogo nella fabbrica di detersivi : crolla il capannone e uccide un vigile del fuoco : Era un volontario il vigile del fuoco Pinuccio La Vigna morto schiacciato da un tetto mentre tentava di spegnere un incendio scoppiato nel capannone di una ditta che vende detersivi a San Donato ...

Facebook blocca account della fabbrica dei troll russa : Roma, 4 apr. , askanews, La 'fabbrica dei troll' russa entra nel mirino di Facebook. Mark Zuckerberg, ceo e fondatore del colosso di Menlo Park al centro delle cronache per l'utilizzo dei dati di ...

Facebook ha sospeso centinaia di account della “fabbrica di troll” russi : Facebook ha annunciato di avere sospeso 70 account, 138 Pagine e altri 65 account di Instagram controllati da Internet Research Agency, l’organizzazione russa nota come “fabbrica di troll” e accusata di avere interferito nella campagna elettorale per le presidenziali statunitensi The post Facebook ha sospeso centinaia di account della “fabbrica di troll” russi appeared first on Il Post.

Pilsen : un tour nella città ceca oltre la fabbrica della birra : Ma è proprio dalla collaborazione con un birraio tedesco che nasce la prima birra pilsner al mondo . La città di Plze infatti decise di produrre la propria birra quando i suoi abitanti cominciarono a ...

Borse Louis Vuitton come vere : sequestrata la fabbrica del falso nel cuore di Napoli : La Guardia di Finanza ha sequestrato a Napoli, nel quartiere San Lorenzo, una fabbrica abusiva al cui interno sono stati sorpresi operai intenti nella fabbricazione di Borse contraffatte. La ...

Foligno - Festa Scienza e Filosofia - da fabbrica delle idee a riciclopedia : ... durante i quali sono stati creati veri e propri progetti che gli stessi ragazzi presenteranno il prossimo mese di aprile in occasione di Festa di Scienza e Filosofia. Sono molto soddisfatto del ...

Gruppo FCA - Un museo al posto dell'ex fabbrica della Viper : Lo stabilimento FCA in cui veniva costruita la Dodge Viper, il Conner Assembly Plant, chiuso lo scorso agosto dopo il pensionamento della muscle car americana, rinascerà come nuova sede della collezione di automobili, con la speranza di aprirla presto al pubblico. La notizia, riportata da Automotive News, dà una speranza per il futuro della fabbrica alla periferia nord di Detroit, il più piccolo centro di produzione del Gruppo ...

Germania - frenano i prezzi di fabbrica. Deluse le attese : Teleborsa, - In decelerazione i prezzi alla produzione della Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria del mese di febbraio rispetto allo stesso mese dell'anno ...

Germania - frenano i prezzi di fabbrica. Deluse le attese : In decelerazione i prezzi alla produzione della Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria del mese di febbraio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente ...

La fabbrica del Sorriso - in arrivo una nuova edizione dell’iniziativa : Le reti Mediaset aderiscono per il quindicesimo anno consecutivo alla raccolta fondi de La Fabbrica del Sorriso, che quest'anno vuole finanziare quattro grandi progetti.

Lavoro : siglato il patto della fabbrica - nuovo modello per contratti e relazioni industriali : Due i pilastri del nuovo accordo, ha ricordato Boccia: "La centralità delle imprese nell'economia e la centralità della persona nella società". TRASFORMAZIONE E INNOVAZIONE - Le parti sociali ...

Lavoro : siglato il "patto della fabbrica" - nuovo modello per contratti e relazioni industriali : Due i pilastri del nuovo accordo, ha ricordato Boccia: "La centralità delle imprese nell'economia e la centralità della persona nella società". TRASFORMAZIONE E INNOVAZIONE - Le parti sociali ...