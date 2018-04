La distanza tra nord e sud la misura il treno

“Di’ la verità!”. Al Bano contro Loredana. Il modo in cui il cantante guardava Romina nell’ultima puntata di Ballando con le stelle non è passato inosservato ed ecco che - a poche ore di distanza - tra l’ex coppia più bella del reame torna in ballo la Lecciso. Lo scontro va in onda in diretta tv : Che qualcosa sarebbe successo era chiaro dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle quando aveva usato parole al miele per Romina. Frasi impossibili da equivocare e che avevano scatenato immediatamente i fan che, sui social, tornavano a chiedere a gran voce una reunion dimenticandosi però di Loredana Lecciso protagonista con l’ex compagno di un botta e risposta in diretta durante Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : un Sebastien Ogier quasi perfetto domina sulle strade di casa - inseguono a distanza Neuville e Meeke : Sebastien Ogier domina senza mezzi termini la prima giornata del Rally di Corsica 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha vinto tre delle quattro prove speciali di giornata (tutte lunghe e selettive) e ha già un ampio margine sui più immediati inseguitori. Alle sue spalle troviamo Thierry Neuville distante 33.6 secondi, mentre al terzo posto c’è Kris Meeke a 38.7. Quarto in graduatoria è Ott Tanak a 44.2, mentre quinto è ...

Probabili formazioni Milan-Inter : sfida a distanza tra Cutrone ed Icardi? Ultima chiamata Champions per i rossoneri : Recupero infrasettimanale per il derby della Madonnina: Milan ed Inter si sfideranno questo pomeriggio alle ore 18.30 in una gara che dirà moltissimo sul futuro europeo delle due compagini nella prossima stagione. La squadra di Spalletti potrebbe issarsi al terzo posto, mentre i ragazzi di Gattuso potrebbero avvicinare la Lazio al quinto posto. Certamente mancherà Lucas Biglia, appiedato dal Giudice Sportivo nella scorsa giornata: il tecnico del ...

Dialogo ad alta tensione M5s-c.destra : distanza su reddito e flat tax : Oggi incontro fra i capigruppo promosso dai Cinquestelle ma disertato dal Pd. Soddisfatto Di Maio: convergenze, dice, sia a destra che a sinistra -

Scompaiono a distanza di un giorno l’una dall’altra : è caccia a due sorelle di 15 e 9 anni : Le due sorelle, di 15 e 9 anni, sono scomparse rispettivamente venerdì e sabato scorsi, poi se ne sono perse le tracce. Secondo la polizia metropolitana di Londra, potrebbero essere insieme. "Chiunque abbia notizie ci contatti". Indagini sono in corso sul caso.Continua a leggere

Anni fa era un attore (italiano) famoso. Chi lo riconosce? Oggi - a distanza di molto tempo - lo ritroviamo così. Non se l’è passata bene : prima il trapianto di fegato - quindi il ritiro dalle scene. E poi una nuova vita : Sessantasette. Sessantasette candeline a maggio 2018. Come passa il tempo! E dire che ce lo ricordiamo ragazzo quando è esploso negli Anni Ottanta. Un attore e cabarettista italiano che è impossibile aver dimenticato, tanti sono i film che ha interpretato nel giro di un ventennio. Milanese, classe 1951, ha raggiunto la popolarità per ruoli comici, ma pochi sanno che lui, figlio di una sarta e di un direttore di palcoscenico teatrale, ha ...

Def - è subito banco di prova : partito il confronto ma c'è distanza tra M5S e centrodestra : Entro il 10 aprile deve essere presentato il Def, il Documento di economia e finanza che definisce le scelte di politica economica dei prossimi anni, e che dovrà essere approvato a maggioranza ...

Sul Def duello a distanza tra M5S e centrodestra : M5S e centrodestra guardano al Def, il documento con cui vengono programmate le linee di politica economica che l'Italia svilupperà nel prossimo triennio, come prima occasione per lanciare un messaggio agli elettori che li hanno scelti alle elezioni del

Pd - Orlando vs Lotti : “Io mai vinto? Ho sempre preso preferenze. Il partito marchi distanza da M5S e destra” : “Francamente no: avevo dato disponibilità a candidarmi in un collegio uninominale e quando mi sono candidato con le preferenze le ho sempre prese”. Risponde così il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, in uscita dal Consiglio Giustizia a Bruxelles, a chi gli chiede un parere sulle parole del Ministro Lotti. “Il Pd – ha aggiunto – dovrà chiarire che la sua collocazione è distinta e alternativa alla destra e ai ...

Righini : a 4 giorni di distanza continua emergenza per Cotral : Roma – Righini: a 4 giorni da nevicata continuano disagi per pullman regionali Roma – Di seguito le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia alla... L'articolo Righini: a 4 giorni di distanza continua emergenza per Cotral su Roma Daily News.

Smartphone : arriva la ricarica tramite laser a distanza : Gli ingegneri hanno trovato, per la prima volta, un modo per caricare in sicurezza uno Smartphone in modalità wireless utilizzando un laser. Un fascio stretto e invisibile proveniente da un trasmettitore laser può fornire la carica a uno Smartphone posato in una stanza e caricare potenzialmente la batteria del telefono con la stessa velocità di un normale cavo USB. Per ottenere ciò, i ricercatori hanno montato una sottile cella di alimentazione ...

Terremoto di 7.2 : edifici crollati e fiumi di persone nel panico in strada. “Una scossa fortissima avvertita anche a 500 km di distanza dall’epicentro” : A soli 5 mesi dalla scossa che ha provocato 450 morti, il sud del Paese è stato colpito alle 7.39 di ieri (ora locale, 00.39 in Italia) da un Terremoto di magnitudo 7.2 con epicentro nello Stato di Oaxaca, in Messico. A darne notizia è l’agenzia Dpa, che riporta i dati del Servicio Sismológico Nacional. Scene di panico per le strade delle città vicine all’epicentro e danni materiali ad alcuni edifici, ma finora le autorità non ...

Diritto all’acqua potabile : il vero amore di oggi lo possiamo dimostrare con l’adozione a distanza : Quando abbiamo sete ci basta aprire il rubinetto e bere, o prendere una bottiglietta di acqua ai distributori automatici o al bar. Niente di più semplice nella nostra vita. Proprio per questo spesso diamo poca importanza a questo bene infinito, lasciandola scorrere per ore senza preoccuparci che così facendo la stiamo sprecando. E senza renderci conto che non è così per tutti e che per molte persone non è possibile l’accesso ...

La distanza tra i servizi che vanta una banca e quelli che davvero offre : Per un giornalista, la cosa più sorprendente è toccare con mano la distanza fra ciò che le imprese dicono di voler fare e quello che effettivamente fanno. A proposito di banche, vorrei citare due casi reali che riguardano l'una una piccola banca, l'altra un grande istituto. Vediamo in particolare cosa è accaduto.Una piccola banca pubblicizza una carta prepagata senza costi (ma quali sono quelle che hanno dei costi?) ...