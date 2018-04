La Corte Ue | l' Italia deve recuperare l' Ici dalla Chiesa

L’avvocato della Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagato dalla chiesa” : L’avvocato della Corte Ue: “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagato dalla chiesa” Secondo l’avvocato generale della Corte Ue lo Stato italiano deve recuperare i contributi non versati dalla chiesa per l’Ici, l’imposta comunale sugli immobili. Il parere dell’avvocato generale fa emergere come l’esenzione applicata dal 2006 al 2011 sia considerabile un aiuto di stato illegale […]

L’avvocato della Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagato dalla chiesa” : Secondo l'avvocato generale della Corte Ue lo Stato italiano deve recuperare i contributi non versati dalla chiesa per l'Ici, l'imposta comunale sugli immobili. Il parere dell'avvocato generale fa emergere come l'esenzione applicata dal 2006 al 2011 sia considerabile un aiuto di stato illegale e come tale deve essere rimborsato.Continua a leggere

L’avvocato generale della Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non versata dalla Chiesa” : Nessuna scusa, gli aiuti di Stato concessi dall’Italia agli enti non commerciali ecclesiastici sotto forma di esenzione Ici vanno recuperati. L’avvocato generale della Corte Ue, Melchior Wathelet, striglia le autorità nazionali e ancor più le istituzioni comunitarie, che hanno riconosciuto la natura illegale delle agevolazioni tricolori senza chied...

La sentenza della Corte d'Appello : 'Autostrade per l'Italia dovrà rimuovere tutti i tutor - copiato il brevetto' : La corte d'Appello di Roma ha stabilito che Autostrade per l'Italia dovrà rimuovere e distruggere tutti i tutor presenti sulla rete autostradale perché il brevetto è di proprietà della Craft, una ...

La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto : La Corte d’appello di Firenze, con una sentenza depositata oggi, ha stabilito che i dispositivi “tutor”, che servono a identificare la violazione dei limiti di velocità misurando la velocità media di un veicolo in un tratto autostradale, dovranno essere rimossi. The post La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto ...

Al Bano a Storie Italiane - Eleonora Daniele : «Non ci saranno ospiti oggi». Milly Carlucci : «Lo abbiamo Corteggiato» : di Silvia Natella A Storie Italiane, all'indomani dello scontro in diretta telefonica tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso , si tenta di riassumere la vicenda e di mandare in onda i momenti più ...

Il governo italiano difenderà davanti alla Corte Costituzionale la legge che vieta il suicidio assistito : Il governo italiano uscente, guidato dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha deciso di costituirsi parte del procedimento che si terrà davanti alla Corte Costituzionale per difendere la legge che vieta il suicidio assistito. La Corte Costituzionale si esprimerà su The post Il governo italiano difenderà davanti alla Corte Costituzionale la legge che vieta il suicidio assistito appeared first on Il Post.

Corte Ue : no a marchio 'mafia' per ristoranti - offende l'Italia : Dopo una battaglia legale durata anni la Corte europea ha stabilito che il marchio, sfruttato da una catena di ristoranti fast food spagnoli, deve essere dichiarato nullo -

Madri lavoratrici - per la Corte Ue è legittimo il licenziamento collettivo. Quale impatto avrà sull’Italia? : di Tecla Faranda* E’ stata di recente pubblicata una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cgue), sollecitata dalla Corte Suprema della Catalogna a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento collettivo in Spagna nei confronti di una lavoratrice madre. Dobbiamo quindi chiederci che impatto può avere questa sentenza nel nostro Paese. Come è noto la Corte di Giustizia Ue pronuncia su casi specifici, che sono all’esame delle ...

Corte Conti : 'caduta Prodi e Spread. Berlusconi risarcisca Italia' Video : Notizia bomba quella lanciata questa mattina da vari quotidiani nazionali. Protagonista Silvio Berlusconi. Il pluripresidente del consiglio, pochi giorni dopo le recenti #Elezioni politiche, starebbe per tornare al centro di una clamorosa inchiesta giudiziaria che riguarderebbe la caduta del #Governo Prodi II nel 2008. L’indagine a cura della Corte dei Conti È la procura regionale del Lazio della Corte dei Conti a indagare sul presidente di ...

Corte Conti : 'caduta Prodi e Spread. Berlusconi risarcisca Italia' : Notizia bomba quella lanciata questa mattina da vari quotidiani nazionali. Protagonista Silvio Berlusconi. Il pluripresidente del consiglio, pochi giorni dopo le recenti elezioni politiche, starebbe per tornare al centro di una clamorosa inchiesta giudiziaria che riguarderebbe la caduta del Governo Prodi II nel 2008. L’indagine a cura della Corte dei Conti È la procura regionale del Lazio della Corte dei Conti a indagare sul presidente di Forza ...

Silvio Berlusconi - l'accusa della Corte dei Conti : 'Fece cadere Prodi - deve pagare i danni all'Italia' : ' Silvio Berlusconi deve pagare un risarcimento danni all'Italia per aver fatto cadere Romano Prodi nel 2008'. Non è un editoriale del Fatto quotidiano o di Repubblica , ma il nuovo clamoroso attacco ...

Compravendita senatori - indagine della Corte dei Conti sul danno erariale causato da Berlusconi all’Italia : Il “privato corruttore” Silvio Berlusconi – come lo ha definito la sentenza di appello che ha sancito la prescrizione del reato – rischia di dover risarcire di tasca propria lo Stato per il “danno di immagine” e gli effetti sullo spread. Lo scrivono Il Tempo e il sito di Repubblica, dando conto di un’indagine della Corte dei Conti del Lazio sui 3 milioni di euro versati nel 2006 dall’ex premier al ...

Corteo per Idy Diene - Forza Italia : "Comprendiamo il dolore - non la strumentalizzazione politica della sinistra" : 'Non si sono registrate violenze né danneggiamenti, e di questo non possiamo che dirci sollevati, dopo i fatti avvenuti in centro lunedì scorso. Ma il fatto che il peggio non sia avvenuto non ...