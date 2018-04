La Corrida e The Wall Grandi ritorni in prima serata con Carlo Conti e Gerry Scotti

Palinsesti Rai primavera 2018 - novità : La Corrida - The Voice of Italy - Made in Sud e altro ancora : Palinsesti Rai: resi noti i Palinsesti primaverili 2018. Tra le novità segnaliamo La Corrida con Carlo Conti, The Voice of Italy, Made in Sud e tanto altro ancora. Palinsesti Rai in primavera 2018 I vertici della Rai hanno reso noti i Palinsesti primaverili del 2018 e tra riconferme e novità, forse la curiosità del pubblico è tutta per la nuova edizione de La Corrida che vedrà alla conduzione Carlo Conti. Grande attesa per La Corrida Una ...